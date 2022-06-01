"واتساب" يختبر ميزة جديدة تتيح تعديل الرسائل دون حذفها من الدردشة

يختبر تطبيق ”واتساب“ ميزة جديدة عبر منصته الرقمية تسمح للمستخدمين بتعديل رسائلهم النصية لتصحيح أخطاء الكتابة دون حذفها من الدردشة وكتابة رسالة جديدة.

وشارك موقع ”WABetaInfo“ التقني، وهو منصة متخصصة في تغطية أخبار ”واتساب“، لقطة شاشة مع متابعيه، تُظهر“زر التعديل“ الجديد الذي يأتي جنباً إلى جنب مع خيارات ”Info“ و“Copy“ في القائمة التي تظهر من خلال الضغط على رسالة نصية في الدردشة. وعند الضغط على زر ”Edit“ في القائمة، سيتمكن المستخدم من تعديل النص.

ولم يوضح الموقع أي معلومات حول ما إذا كان متلقي الرسالة سيتمكن من معرفة حالة تعديل الرسالة أم لا. ومن غير المرجح أيضاً أن يستطيع المستخدمون إلقاء نظرة على سجل تعديل الرسالة النصية للتحقق من إصداراتها السابقة.

وقال الموقع إن لقطة الشاشة التي شاركها عن اختبار التعديل تعود إلى إصدار تجريبي حديث لتطبيق ”واتساب“ على نظام تشغيل ”أندرويد“، وإن التطبيق يعمل على تقديم الميزة أيضاً لنظام تشغيل ”iOS“ وسطح المكتب أيضاً.

وكان ”واتساب“ قد اختبر نفس الميزة في 2016، حيث شارك موقع ”WABetaInfo“ آنذاك تقارير مماثلة لبعض الإصدارات التجريبية، لكن الشركة توقفت بعد ذلك عن طرح الميزة لأسباب غير معلومة. وبدلاً من ذلك، طرحت الشركة ميزة ”الحذف للجميع“ في نوفمبر 2017 التي تسمح لمستخدميها بحذف الرسائل النصية.

وأفاد ”WABetaInfo“ بأن ”واتساب“ يختبر ميزة أخرى تتعلق بردود الأفعال، وأن الميزة عبارة عن ”دعم لألوان البشرة المختلفة“ لردود أفعال الرسائل (Reactions) باستخدام الرموز التعبيرية، وأن هذا الاختبار تم طرحه لبعض مستخدمي ”أندرويد“ على الإصدار التجريبي الذي يحمل رقم ”2.22.13.4“.

ومن خلال الميزة الجديدة، يستطيع المستخدمون تغيير لون البشرة لردود أفعال الرسائل وفقاً لآخر لون بشرة تم استخدامه في قائمة الرموز التعبيرية الرئيسية للتطبيق. وشارك الموقع التقني لقطة شاشة لشرح التعديل الجديد. فعلى سبيل المثال، عند استخدام اللون الداكن للرمز التعبيري ”اليد“ ستظهر نفس الدرجة في رد الفعل لنفس الرمز.

وأوضح الموقع أن الميزة الجديدة سيتم تطبيقها على الأرجح على الرموز التعبيرية للأيدي فقط، مثل ”Thumbs Up“ و“Folded Hands“، وذلك لأن ردود الأفعال الأخرى المتاحة في الوقت الحالي لا تدعم خيارات ألوان البشرة المختلفة.

الجدير بالذكر أن شركة ”ميتا“، الشركة الأم لـ“واتساب“، كانت قد طرحت ميزة ردود الأفعال على الرسائل باستخدام 6 رموز تعبيرية في أوائل الشهر الماضي، وذلك بعد شهرين من طرحها للتجربة، لتسمح للمستخدمين بالتفاعل بسرعة مع الرسائل باستخدام رمز تعبيري، كما أوضحت الشركة أنها ستوسع عدد الرموز التعبيرية في المستقبل القريب لتشمل جميع الرموز.