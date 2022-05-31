منها مؤشر الرد على الحالة.. "واتس آب" تختبر ميزات جديدة

تختبر شركة التواصل الاجتماعي للمراسلة الفورية الأشهر في العالم، ”واتس آب“، ميزات جديدة عبر منصتها الرقمية على إصدارتها المختلفة، بما في ذلك إضافة ”مؤشر الرد على الحالة“ الذي سيراه المستخدمون عندما يتلقون ردودًا على تحديثات الحالة (Status) الخاصة بهم.

وقالت شركة ”واتس آب“، إن الميزة الجديدة قيد التطوير حاليًا وليست متاحة حتى الآن لمختبري الإصدارات التجريبية، على الرغم من أنه من المحتمل أن تكون متاحة للمستخدمين على أنظمة تشغيل ”أندرويد“ و“iOS“ وكذلك سطح المكتب في المستقبل.

وأوضحت ”واتس آب“ أنها تعمل حاليًا على إضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين القدرة على ”إعداد صورة غلاف“ عند استخدام تطبيق المراسلة الفورية على سطح المكتب.



وتعمل شركة المراسلة الفورية على تطوير ”مؤشر الرد على الحالة“ ليسهل على المستخدمين معرفة متى استجابت جهات الاتصال الخاصة بهم لتحديث الحالة الأخير، وفقًا لتقرير صادر عن موقع ”WABetaInfo“ التقني، المتتبع الموثوق لأخبار ”واتس آب“.

ويساعد المؤشر في تمييز الرد على الحالة عن ردود الرسائل العامة مباشرة على شاشة الدردشات، وهي ميزة شبيهة تمامًا بالميزة التي تقدمها منصة ”إنستغرام“، التي تتيح الرد على قصص (Stories) كل شخص/صفحة.

وشارك موقع ”WABetaInfo“ لقطة شاشة لاقتراح كيفية ظهور المؤشر، حيث أوضح أن لقطة الشاشة مأخوذة من إصدار تجريبي حديث لنسخة ”WhatsApp Desktop“، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون الميزة متاحة لمختبري الإصدار التجريبي ”أندرويد“ و“iOS“ قريبًا.



وفي عالم الأعمال والشركات، ذكر موقع ”WABetaInfo“ أن ”واتس آب“ تتيح لمستخدمي خدمة الأعمال والتجارة، المعروف باسم ”WhatsApp Business“، القدرة على إضافة صور الغلاف إلى ملف تعريف الشركة عند استخدام إصدار ”WhatsApp Desktop“.

وأوضح الموقع التقني أن ميزة إعداد صور الغلاف قيد التطوير حاليًا على نسخة تجريبية من إصدار ”WhatsApp Desktop“. ستسمح للشركات بالحصول على صورة غلاف مخصصة تمامًا مثلما تتيح منصة ”فيسبوك“ للمستخدمين تغطية مختلفة في ملفاتهم الشخصية، وصفحاتهم على النظام الأساس.

وكانت ”واتس آب“ تعمل على ميزة جديدة إضافة صور غلاف باستخدام ”WhatsApp Business“ لنظام التشغيل ”iOS“، في شهر شباط/فبراير الماضي، وجرى إطلاق إصدارات تجريبية، في شهر نيسان/أبريل الماضي، ومن المتوقع أن تكون الميزة متاحة للمستخدمين لنظام تشغيل ”أندرويد“ في المستقبل (القريب).