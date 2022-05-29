دراسة: ارتفاع ملحوظ لاعتماد مستخدمي "واتساب" على خدمة التراسل

ارتفعت نسبة تفاعل المستخدمين على خدمة واتساب للتراسل الفوري بمعدل 41% خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك حسب دراسة جديدة.

وأكدت الدراسة، والتي أجراها موقع MoneyTransfers لإحصاء وتحليل التحويلات الإلكترونية للأموال، أن استخدام واتساب قد شهد ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وكانت الفئة صاحبة نصيب الأسد من الاستخدام هم المستخدمين في أعمار بين 18 و34 عاما.

وقد أوضحت الدراسة أن تلك الفئة العمرية قد تزايد استخدامها لخدمات ”ميتا“ المختلفة، سواء على مستوى فيسبوك أو إنستغرام أو واتساب، خلال الفترة الزمنية المذكورة من مطلع العام.

وأشار الباحثون إلى أن المستخدمين الدائمين Power Users لواتساب لهم الفضل الأكبر في هذا الارتفاع الملحوظ في الإقبال على الخدمة، حيث إن 55% من المستخدمين النشطين شهريا على واتساب هم من تلك الفئة، كما أوضحت الدراسة أن واتساب يستحوذ على النسبة الأكبر على الإطلاق من حيث عدد المستخدمين الدائمين بين أشهر تطبيقات الهواتف الذكية.

وأفاد التقرير أيضا بأن الأزمة الروسية الأوكرانية قد لعبت دورا كبيرا في ارتفاع الاعتماد على واتساب للتراسل بين المستخدمين؛ نظرا لما تقدمه خدمة الرسائل النصية الفورية الخضراء من طبقة حماية فائقة من التشفير الطرفي.

كما شهد عدد من تطبيقات التراسل الفوري ارتفاعا كبيرا في معدل المستخدمين النشطين شهريا، حيث حاز تطبيق ”لاين“ الياباني على المركز الثاني من حيث معدل الزيادة بنسبة 45%، وذلك بمعدل نمو 10% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تطبيق فيسبوك ماسنجر قد حقق نسبة نمو 16.4%، و“تليجرام“ ارتفع معدل مستخدميه النشطين شهريا بنسبة 15.5%، وفقا لما ورد بالتقرير الجديد.

يُذكر أن شركة ”ميتا“ قد حصدت 78% من إجمالي اعتماد المستخدمين بالولايات المتحدة على تطبيقات التراسل الفوري في فترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وقد واجهت ”ميتا“ منافسة شرسة من جانب العديد من خدمات التراسل الفوري خلال السنوات الأخيرة؛ مما رفع حصة المنافسين السوقيين، مثل تليجرام وسيجنال، من 14% في الربع الأول لعام 2020، إلى 22% خلال الربع الأول من العام الحالي.

من جانب آخر، تعتزم الشركة المنظمة لتطبيق واتساب، إتاحة تطبيقها على الأجهزة اللوحية، حيث يطالب مستخدمو أجهزة آيباد منذ فترة طويلة بوجود تطبيق مستقل لواتساب، ولكن الشركة لم تصدر مثل ذلك التطبيق بعد.