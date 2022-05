"إنستغرام" تختبر مزايا جديدة لتغير شكل عرض الفيديوهات والصور

تختبر منصة ”إنستغرام“ 3 مزايا جديدة تسمح للمستخدمين باختيار كيفية إظهار منشوراتهم الخاصة عبر حساباتهم المختلفة، حيث تتيح إحداها للمستخدم ”قص جزء معين من الصور أو الفيديوهات لتظهر كصورة عامة للمنشور على الصفحة الرئيسية لحساب المستخدم“.

ونشر المدون التقني أليساندرو بالوزي، إحدى المزايا التجريبية التي تتيح للمستخدم اقتطاع جزء معين من الصور أو الفيديوهات، بحيث يكون هذا الجزء هو عامل الجذب الرئيسي الذي يدفع المتابعين للضغط على المحتوى ومشاهدته.

وليست تلك هي الميزة الوحيدة التي تقدمها ”إنستغرام“ لتطوير طريقة عرض المحتوى، حيث تتيح المنصة كذلك ميزة أخرى تجريبية، وهي عرض صور بقياس 4:5، بحيث تظهر جزءا كبيرا من المحتوى المصور، وهو ما نشره أحد المستخدمين الذي يحمل اسم ”@Salman_Memon_7“ على ”تويتر“.

وجاءت الميزة التجريبية الثالثة من سؤال طرحه أحد المستخدمين عبر جلسة أسئلة في ”الستوريز“ على ”إنستغرام“ فتحها مدير المنصة، آدم موسيري، عبر حسابه الشخصي، حيث جاء السؤال، حول ما إذا كانت المنصة الاجتماعية تختبر عرض الصور بمعامل عرض 9:16 رأسي، بحيث يتم عرضها بشكل كامل يملأ امتداد شاشة هواتف المستخدمين بالكامل.

وأشار موسيري، إلى أن ”المنصة بالفعل تستكشف هذا الأسلوب في عرض الصور“.

NFTs on Instagram 🎉

This week we’re beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG.

See you next week! ✌🏼 pic.twitter.com/VuJbMVSBDr

— Adam Mosseri (@mosseri) May 9, 2022