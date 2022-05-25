"Twitter Create".. خدمة تقدم نصائح للمبدعين لتحقيق الدخل

أعلنت شركة ”تويتر“ الأمريكية تغيير اسم الموقع المصغر الخاص بها، ”Twitter Media“، ليصبح ”Twitter Create“ وهي خدمة مقدمة لمستخدمي منصته الرقمية لتقديم النصائح والإرشادات الضرورة التي تمكنهم من كسب المال.

وقالت الشركة، إن ”الموقع المصغر يعد مركزا جديدا للمبدعين للوصول إلى الموارد والمعلومات والنصائح لتحقيق أقصى استفادة من تويتر“.

وأوضحت الشركة أنها ”تهدف إلى مساعدة صانعي المحتوى عن طريق استخدام الأدوات المتاحة لهم لترويج محتواهم بشكل ناجح على المنصة بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع المبدعين الآخرين“.

ويمكن لصناع المحتوى الوصول إلى المعلومات المتاحة على الموقع، وفقا للمجال المطلوب، حيث ينقسم الموقع إلى فئات عديدة، مثل ”الرياضة والألعاب والأخبار والبودكاست والكتاب والأفلام والتلفزيون والموسيقى“، وغيرها.

وقالت الشركة، إنه ”من خلال تقسيم الموقع إلى فئات، سيتمكن المبدعون من الوصول إلى المحتوى المخصص لهم بسهولة، كما يتضمن الموقع أدوات لصانعي المحتوى، مثل: كسب المال، أو التفاعل مع الجمهور، أو زيادة تطوير العلامات التجارية، وذلك وفقا لفهم واحتياج كل مبدع“.

وعلى سبيل المثال، عند النقر على ”بودكاست“، سيتم نقل المستخدم إلى صفحة أخرى مليئة بالنصائح حول كيفية الترويح لـ“برامج البث الصوتي“، متضمنة ملاحظات حول أدوات وميزات ”تويتر“ التي يمكن أن تساعد في ذلك مثل ”Twitter Spaces“ و“Super follows“.

وأضافت الشركة، أن ”تويتر أكثر من مجرد تغريدات، ولهذا السبب قمنا أيضًا بتوسيع وتحسين منطقة الأدوات بالموقع، وتقديم محاور تعليمية وأدلة إرشادية لمساعدة المبدعين في تحقيق أقصى استفادة من جميع الميزات المتاحة“.

وبذلت ”تويتر“ جهودا كبيرة في الفترة الأخيرة لطرح طرق جديدة للمبدعين لتحقيق أقصى استفادة من المنصة الرقمية، حيث قدمت أخيرا ”لوحة تحكم“ جديدة مصممة لمساعدة صناع المحتوى على ”تحليل وتطوير“ الوسائل لكسب الأموال عبر المنصة.

كما يستطيع المبدعون أيضا من خلال ”لوحة التحكم“ هذه معرفة مقدار أرباحهم من ميزات تحقيق الدخل، مثل ”Super Follows“ و“Ticketed Spaces“، كما يمكن استخدام اللوحة أيضا للبحث في سجل الدفع والاطلاع على معلومات حول العوائد القادمة.

وتابعت الشركة ”نسعى لتحسين وتطوير لوحة التحكم في المستقبل لتصبح مكانا لصانعي المحتوى لإيجاد طرق لتنمية مجتمعاتهم بشكل أكبر وتحليل طرق كسب الأموال من خلال المنصة.“

وكانت الشركة بدأت أيضا في طرح حسابات ”Twitter for Professionals“ للمبدعين والشركات في أكتوبر الماضي، إذ يتم منحهم ميزات إضافية لتمييز حساباتهم الشخصية للترويج السريع لمحتواهم من خلال الإعلانات والاستفادة من التجارة الإلكترونية المستقبلية في المنصة.

ومع إطلاق هذه الميزات والموارد الجديدة، تتطلع ”تويتر“ لدعم المبدعين على منصتها والتنافس مع فرص تحقيق الدخل التي تقدمها شركات التواصل الكبرى الأخرى، مثل: ”إنستغرام“ و“تيك توك“.