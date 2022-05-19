تويتر تطرح بثا صوتيا حصريا للمشتركين "Super Followers"

طرحت شركة التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة الأشهر في العالم ”تويتر“، ميزة جديدة تسمح لصانعي المحتوى باستضافة بث صوتي في خدمة ”Twitter Space“ حصريا للمتابعين الذين يدفعون اشتراكات شهرية، والمعروفين باسم ”Super Followers“.

ومن خلال الميزة الجديدة، سيتمكن ”المشتركون المميزون“ في جميع أنحاء العالم، في نظامي تشغيل ”iOS“ و“أندرويد“ من ”الانضمام وطلب التحدث“ في البث الصوتي الخاص بهم.

ويمكن لصانعي المحتوى بدء بث صوتي جديد للمتابعين المشتركين فقط عن طريق النقر على زر ”يمكن للمتابعين المميزين فقط الانضمام“.

وسيتمكن المستخدم العادي (غير المشترك) من رؤية البث، لكنه لن يتمكن من الانضمام إليه.

والجدير بالذكر أن ميزة البث الصوتي الخاص بالمشتركين المميزين فقط ليست الطريقة الوحيدة للمستخدمين للاشتراك في بث حصري، إذ أطلقت المنصة العام الماضي ميزة ”Ticketed Spaces“ للسماح للمبدعين بتحديد سعر للمستخدمين للانضمام إلى البث.

ويمكن لصانع المحتوى من خلال ميزة ”Ticketed Spaces“ تحديد سعر التذكرة ليتراوح بين دولار واحد و 999 دولارا، كما يمكنهم أيضا تحديد عدد التذاكر التي يتم بيعها.

وكانت الشركة طرحت خدمة ”Super Follows“ للمرة الأولى في العام الماضي، إذ تسمح هذه الميزة للمستخدمين بالاشتراك في الحسابات المفضلة لديهم مقابل رسوم اشتراك شهرية لتقديم محتوى حصري.

كما يمكنهم تحديد سعر الاشتراكات من بين 2.99 أو 4.99 أو 9.99 دولارا.

وتضاف الميزة الجديدة إلى الطبقات الحصرية الأخرى للاشتراكات المدفوعة.

وقالت الشركة ”الآن مع Super Follows-only Spaces، يمكن لصانعي المحتوى تقديم طبقة إضافية من المحادثة إلى أكبر الداعمين لهم بخلاف التغريدات من خلال إشراكهم في بث الصوت المباشر.“

وقالت الشركة إن آخر أبحاثها أثبت أن استضافة البث الصوتي بشكل دائم تؤدي إلى زيادة التفاعل بين صناع المحتوى والمتابعين وزيادة عددهم.

وأضافت أن صناع المحتوى الذين يستضيفون بثا صوتيا بمعدل مرتين أسبوعيا، يزيد عدد المتابعين لديهم بنسبة 17% على مدار الربع السنوي.

كما أشارت إلى أن صناع المحتوى المداومين على الاستضافة لمدة شهر كامل يشهدون زيادة بنسبة 6-7% في عدد المتابعين، وزيادة بنسبة 10% في عدد المتابعين لمدة شهرين متتاليين.

وأعلنت ”تويتر“ عن نيتها إطلاق المزيد من ميزات ”Super Follows“ بهدف السماح لصانعي المحتوى والمبدعين بالاقتراب من متابعيهم الأكثر تفاعلا بشكل أكبر والعمل على زيادة عددهم.