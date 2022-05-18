"يوتيوب" تضيف ميزات جديدة لتطوير مشغل الفيديوهات

أطلقت شركة ”يوتيوب“، يوم الأربعاء، ميزات جديدة لتطوير مشغل الفيديو الخاص بمنصتها الرقمية، بما في ذلك ”إعادة الأكثر تشغيلًا“ و ”فصول الفيديو“ و ”الحلقة المفردة“، والمزيد.

وقالت شركة ”يوتيوب“ في مدونة نشرتها، يوم الأربعاء، إن الإضافات الجديدة مصممة لمساعدة المستخدمين على تحديد الأجزاء الأكثر شيوعًا في الفيديو الذي يشاهدونه، إلى جانب التغييرات الأخرى لمشغل الفيديو.

وذكرت الشركة أنها أضافت ”رسمًا بيانيًا“ يمكن للأشخاص استخدامه لتحديد موقع أكثر أجزاء الفيديو التي تتم إعادة تشغيلها بسهولة ومشاهدتها، وهو أمر قد يكون مفيدًا بشكل خاص لمقاطع الفيديو الطويلة أو تلك التي لم يتم فصل أقسامها المختلفة باستخدام الطوابع الزمنية أو فصول الفيديو التقليدية على المنصة.

وكانت الميزة متاحة سابقًا كتجربة يمكن لمشتركي النسخة المدفوعة للشركة، ”YouTube Premium“، الوصول إليها، لكنها ستصبح متاحة الآن لجميع مستخدمي ”يوتيوب“ على النظام الأساسي، سواء مجانًا أو مدفوعًا، عبر إصدارات سطح المكتب ونظامي تشغيل ”iOS“ و“أندرويد“.

وبينما يقوم منشئو المحتوى في كثير من الأحيان بتقسيم مقاطع الفيديو الطويلة إلى فصول، أو الارتباط لتحديد أجزاء عبر الطوابع الزمنية، يهدف ”الرسم البياني“ الجديد إلى تمكين المستخدمين من البحث في أي مقطع فيديو على المنصة للعثور بسرعة على الأجزاء الأكثر إثارة للاهتمام، وقد ترتبط هذه المقاطع أو لا ترتبط دائمًا بمكان وجود الفصول أو الطوابع الزمنية.

وأوضحت الشركة أنه على سبيل المثال، يمكن أن تساعد الميزة الجديدة في توجيه المستخدمين بشكل أكبر إلى الأجزاء المفيدة من مقاطع الفيديو التعليمية، أو إلى الجزء الذي يحتوي على أكبر قدر من الحركة، مثل ”مقطع الفيديو الأكثر مشاهدة للاعب ما“.

وقالت الشركة في المدونة إن مشاهدي ”يوتويب“ سيتمكنون الآن من رؤية هذا الرسم البياني الذي يظهر باللون ”الرمادي الحاد“ أثناء تصفحهم للفيديو باستخدام شريط تقدم التشغيل الأحمر.

وأضافت أنه إذا كان الرسم البياني مرتفعًا، فإن ذلك يشير إلى أنه تمت إعادة تشغيل هذا الجزء من الفيديو كثيرًا، وستشير الصورة المصغرة للفيديو التي تظهر أيضًا إلى وقت النقر على المقطع ”الأكثر إعادة تشغيل“.

وإلى جانب هذه الميزة، أطلقت شركة ”يوتيوب“ أيضًا دعمًا لفصول الفيديو – وهي أداة التقسيم التي تم إطلاقها لأول مرة، في مايو 2020 – إلى أجهزة التلفزيون الذكية ووحدات التحكم في الألعاب، وتسمح الفصول للمستخدمين بالانتقال إلى قسم معين من الفيديو أو إعادة مشاهدة هذا القسم بسهولة.

وكانت الشركة قد أتاحت، منذ إطلاق هذا الدعم، إمكانية إنشاء الفصول تلقائيًا وملاحظات تمت إضافتها إلى حوالي 20 مليون مقطع فيديو حتى الآن.

وعلاوة على ذلك، قدمت ”يوتويب“ ميزة أخرى جديدة أطلقت عليها اسم ”الحلقة المفردة“ (أو Single Loop)، والتي ستسمح الآن للمستخدمين بـ“وضع مقطع فيديو فردي على تكرار لا نهاية له“.

وللوصول إلى هذه الميزة، يحدد المستخدم الخيار من القائمة نفسها، حيث يمكنه ضبط جودة الفيديو، وتشغيل التسميات التوضيحية والمزيد.

وفي ”وضع ملء الشاشة“، ستظهر الآن لوحة جديدة لعرض معلومات حول الفيديو، مثل وصف الفيديو وفصول الفيديو والتعليقات، وسيتمكن المستخدمون الآن من الوصول إلى ”أزرار الإجراءات السريعة هنا“ لإبداء الإعجاب أو عدم الإعجاب أو التعليق أو المشاركة أو إضافة مقطع فيديو إلى قائمة التشغيل مباشرة من ”وضع ملء الشاشة“.

وأخيرًا، أعلنت شركة ”يوتيوب“ أنها ستبدأ ”قريبًا“ في إطلاق تجربة جديدة أخرى تتيح للمستخدمين البحث عن ”لحظة محددة“ في مقطع فيديو يريدون مشاهدته، مشيرة إلى أنه سيتم توفيرها بشكل مبدأي لمشتركي ”Premium“.