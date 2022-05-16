بعد انتقادات ماسك.. رئيس تويتر يدافع عن إحصاء الشركة للحسابات الوهمية

كتب باراج أجراوال، الرئيس التنفيذي لشركة ”تويتر“، في تغريدة، الاثنين، أن ”التقديرات الداخلية للحسابات الوهمية على منصة التواصل الاجتماعي للأرباع الأربعة الأخيرة كانت أقل بكثير من خمسة بالمئة“، وذلك ردا على انتقادات إيلون ماسك لتعامل الشركة مع الحسابات الزائفة.

وقال أجراوال إن تقدير تويتر، الذي ظل كما هو منذ 2013، لا يمكن إعادة إنتاجه خارجيا، نظرا للحاجة إلى استخدام المعلومات العامة والخاصة لتحديد ما إذا كان الحساب وهميا.

ورد ماسك على دفاع أجراوال عن منهج الشركة باستخدام رمز ‭’‬الفضلات‭’‬ التعبيري.

وكان رجل الأعمال قال، يوم الجمعة، إن الصفقة البالغة قيمتها 44 مليار دولار لشراء تويتر ”معلقة مؤقتا“ ريثما يحصل على معلومات عن الحسابات الوهمية.

وكتب ماسك: ”كيف يعرف المعلنون ما يحصلون عليه مقابل أموالهم؟ هذا أمر أساسي لسلامة تويتر المالية“.

وبعد وقت وجيز من تغريداته، قال ماسك في مؤتمر خاص في ميامي إنه يشتبه في أن الحسابات الآلية تشكل حوالي من 20 إلى 25 بالمئة من المستخدمين، وفقا لتغريدات الحضور.

وتراجع سهم تويتر، اليوم الاثنين، دون المستويات التي سبقت إفصاح ماسك عن شراء حصة بلغت 9.2 بالمئة في الشركة في أوائل أبريل نيسان.

وكان ماسك تعهد بإجراء تغييرات على ممارسات الإشراف على المحتوى في تويتر، رافضا قرارات مثل حظر الشركة لحساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووصفها بأنها عدوانية بشكل مفرط، بينما تعهد بالقضاء على ”الحسابات الوهمية“ على المنصة.

وفي سياق متصل، تجري تويتر حالياً اختباراً لميزة جديدة عبر منصتها الرقمية، أطلقت عليها اسم ”Liked by Author“، وهي عبارة عن علامة تظهر عندما يقوم صاحب التغريدة بـ“الإعجاب“ على التعليقات.

وأفادت تقارير بأنه من خلال هذه الميزة يتمكن المستخدم من رؤية ”علامة“ أو ”شارة“ تظهر عندما يعجب صاحب التغريدة بتعليقه، موضحة أن هذه العلامة ”ستكون عامة وليست سرية“، بمعنى أنها ستكون مرئية أيضاً إلى باقي المستخدمين الذين يتابعون حساب صاحب التغريدة.

الجدير بالذكر أن عملاق التواصل الاجتماعي يواجه العديد من المشكلات على مختلف الأصعدة منذ استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عليه، أواخر أبريل الماضي.