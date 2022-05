تويتر تطور ميزتين جديدتين تتعلقان بالرد على التغريدات‎‎

تعمل شركة تويتر على تطوير ميزتين جديدتين لمساعدة المستخدمين للرد على التغريدات المختلفة، بأسلوب جديد مميز عن الطريقة التقليدية لنشر الردود Tweet a Reply.

وبحسب ما نشرته الباحثة جاين مانشون في تغريدة لها، فإن الشركة تختبر إمكانية مناقشة تغريدة ما عبر إنشاء مساحة للمناقشة الصوتية، وهذه الميزة تسمى Start a Space about this Tweet.

ومن خلال اللقطة التي شاركتها ”مانشون“ في تغريدتها، فإن تويتر تجرب وضع الأداة الجديدة داخل قائمة منبثقة تظهر عند الضغط على زر إعادة التغريد من خلال أي تغريدة.

Is quote-tweeting not enough? Twitter is working “Start a Space about this Tweet” so you can talk about it all you want pic.twitter.com/WtGFtpfNZt

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 11, 2022