إيلون ماسك: حظر ترامب على "تويتر‎‎" خطأ أخلاقي وغبي تماما

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الثلاثاء إنه سيلغي الحظر الذي فرضه تويتر على حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرا أن قرار الحظر عزز وجهات نظر ترامب بين الناس في اليمين السياسي، واصفا الحظر بأنه ”خطأ أخلاقي وغبي تماما“.

وأضاف: ”أعتقد أنه لم يكن من الصواب حظر دونالد ترامب ، أعتقد أن هذا كان خطأ، سأقوم بإلغاء الحظر الدائم. سأقول إنني لا أملك تويتر بعد، لذا فهذا ليس شيئًا سيحدث بالتأكيد، لأن ماذا لو لم يكن لدي تويتر، لكن رأيي، وجاك دورسي، أريد أن أكون واضحًا، أشارك هذا الرأي، هو أنه لا ينبغي أن يكون لدينا الحظر“.

وتمثل تصريحات إيلون ماسك في مؤتمر للسيارات، أول اعتراف علني له بما كان متوقعًا على نطاق واسع منذ أن أعلن عن خطط لشراء عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان موقع تويتر قد حجب حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب ”مخاطر من مزيد من التحريض على العنف“، طبقا لما ذكره الموقع في ذلك الوقت.

وأبرم ماسك في الآونة الأخيرة صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي. وأطلق ماسك على نفسه اسم ”مطلق حرية التعبير“، ولم يرد موقع تويتر على الفور على طلب للتعليق.

وأدى تعليق حساب دونالد ترامب، الذي كان يضم أكثر من 88 مليون متابع، إلى إسكات البوق الأساسي الذي كان يتحدث من خلاله قبل أيام من نهاية فترة رئاسته، ويأتي بعد سنوات من الجدل حول كيفية قيام شركات التواصل الاجتماعي في إدارة حسابات الزعماء العالميين الأقوياء.

وتم وقف ترامب بشكل دائم من تويتر بعد فترة وجيزة من أحداث الشغب في السادس من يناير/كانون الثاني في مبنى الكونغرس الأمريكي، وأشار موقع تويتر في قراره إلى ”خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف“.

وفي وقت سابق، قال دونالد ترامب إنه لن يعود إلى تويتر حتى إذا استعاد حسابه، وبدلاً من ذلك أخذ يروج لمشروعه الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو منصة ”Truth Social“، التي لم تخرج إلى النور بعد.