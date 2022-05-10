إيلون ماسك: أتفق تماما مع القواعد الأوروبية لتنظيم الشبكات الاجتماعية

أعلن إيلون ماسك الذي أبرم صفقة لشراء ”تويتر“، أنه يتفق تمامًا مع القواعد الأوروبية الجديدة بشأن تنظيم الشبكات الاجتماعية، رغم التناقض الواضح بين رؤيته والقانون الجديد، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وأدلى رئيس شركة تيسلا بتصريحاته، أمس الإثنين، إثر زيارة قام بها مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، إلى مصنع سيارات شركته في أوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وقال الملياردير ماسك في مقطع فيديو نشره المسؤول الأوروبي الرفيع على ”تويتر“: ”أنا أتفق مع كل ما قلته، حقًا، أعتقد أننا على الموجة نفسها“.

ولفت بريتون إلى أنه شرح لإيلون ماسك مضمون قانون الخدمات الرقمية الذي سيجبر المنصات الرئيسة على مكافحة المحتوى غير القانوني بشكل أفضل.

وقال بابتسامة عريضة متوجهًا إلى ماسك: ”أعتقد أنه يتناسب تمامًا مع ما تريد القيام به بالمنصة“.

وقرر أغنى رجل في العالم شراء ”تويتر“ لجعلها شركة خاصة غير مدرجة في البورصة.

وانتهى الأمر بمجلس إدارة ”تويتر“ بقبول عرضه، رغم تحفظات مديرين في الشركة وموظفين وجهات عدة بينها منظمات غير حكومية كثيرة، يخشون أن يسمح ماسك للمعلومات المضللة ورسائل الكراهية بالانتشار على المنصة.

ويعود ذلك إلى رغبة ماسك في أن يجعل من الشبكة الاجتماعية حصنًا لحرية التعبير التي يرى أنها مقيدة بسبب التشدد في سياسات الإشراف على المحتوى.

وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، قال بريتون إن ”تويتر يجب أن تتكيف بشكل كامل مع القواعد الأوروبية“ بغض النظر عن توجهات ماسك فيما يتعلق بحرية التعبير.

وشدد المفوض على أنه ”سواء كان الأمر يتعلق بالمضايقات عبر الإنترنت، أو بيع المنتجات المقلدة، أو المواد الإباحية للأطفال، أو الدعوات لأعمال إرهابية، سيتعين على تويتر التكيف مع قواعدنا الأوروبية غير الموجودة في الولايات المتحدة“.

وكان مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد اتفقوا على قوانين جديدة في 23 أبريل/ نيسان الماضي، تجبر شركات مثل فيسبوك وتويتر وغوغل وأمازون على تنظيم المحتوى الإلكتروني الضار بشكل أكبر، مثل خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وإزالة المحتوى غير القانوني والتعاون مع السلطات، وفق موقع دويتشه فيله.

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن هذه الاتفاقية تعد اتفاقية تاريخية، وكتبت على موقع تويتر: ”قواعدنا الجديدة ستحمي المستخدمين على الإنترنت وتضمن حرية التعبير ووجود فرص للشركات“.

وتابعت: ”الشيء غير القانوني بعيدًا عن الإنترنت، سيكون غير قانوني على الإنترنت.. هذه إشارة قوية للناس والشركات والدول في مختلف أنحاء العالم“.