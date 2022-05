زوكربرغ يعلن وصول الـ"NFT" إلى إنستغرام هذا الأسبوع

أعلن مارك زوكربرغ، مؤسس ومدير شركة ميتا، أن صناع وجامعي القطع المشفرة غير القابلة للاستبدال NFT، سيمكنهم مشاركة وعرض قطعهم المشفرة على منصة إنستغرام الاجتماعية بداية من هذا الأسبوع.

وبحسب ما نشره زوكربرغ على حسابه الشخصي على فيسبوك، فإن تلك الميزة ستصل كذلك إلى الشبكة الاجتماعية الزرقاء قريبا.

وأوضح آدم موسيري، مدير إنستغرام، أن مجموعة محدودة من المستخدمين في الولايات المتحدة سيحصلون على ميزة عرض قطع الـNFT الرقمية عبر ”الستوريز“ ومنشوراتهم وكذلك الرسائل الشخصية المباشرة.

ومن خلال مقطع مصور نشره عبر حسابه على تويتر، أشار ”موسيري“ إلى أن تفاصيل القطع المشفرة ستظهر في مختلف أنواع المحتوى على إنستغرام بنفس طريقة عرض أسماء الحسابات والمنتجات عند الإشارة إليها، وستحمل القطع اسم Digital Collectibles.

NFTs on Instagram 🎉

This week we’re beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG.

See you next week! ✌🏼 pic.twitter.com/VuJbMVSBDr

— Adam Mosseri (@mosseri) May 9, 2022