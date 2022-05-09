فيسبوك توقف "الأصدقاء القريبين" و"تنبيهات الطقس" و"سجل المواقع"‎‎

بدأ ”فيسبوك“ في إبلاغ مستخدمي منصته الرقمية بإيقاف العمل بميزة ”الأصدقاء القريبين“ (أو Nearby Friends) التي تتيح لهم مشاركة موقعهم الحالي مع المستخدمين الآخرين، إضافة إلى ميزتي ”تنبيهات الطقس“ و“سجل المواقع“.

وبدأ ”فيسبوك“ المملوك لشركة ”ميتا“ في إبلاغ المستخدمين بإيقاف العمل بميزة ”الأصدقاء القريبين“ والميزات الأخرى المستندة إلى الموقع اعتبارًا من 31 أيار/مايو الجاري.

وتتيح الوظيفة للمستخدمين تتبع موقع أصدقائهم في الوقت الفعلي.

وبمجرد التمكين، سيتم إخطار المستخدمين عندما يكون أصدقاؤهم في نطاق قريب من موقعهم الحالي.

وإلى جانب ميزة ”الأصدقاء القريبين“، يقوم ”فيسبوك“ أيضًا بإغلاق تنبيهات الطقس وسجل الموقع وموقع الخلفية، ووفقًا للعديد من تغريدات المستخدمين على منصة ”تويتر“، ورد أن ”فيسبوك“ أعلن إيقاف ميزة ”Nearby Friends“ عبر إشعار على منصتها.

وجاء في الإخطار إلى المستخدمين أن ”الميزة التي تساعد المستخدمين على اكتشاف الأصدقاء القريبين أو أثناء التنقل لن تكون متاحة اعتبارًا من 31 مايو 2022.“

وأما عن الوظائف الأخرى التي تعتمد على الموقع بما في ذلك ”تنبيهات الطقس“ (Weather Alerts)، وسجل الموقع (Location History)، و“موقع الخلفية“ (Background Location)، فهي تختفي أيضًا من النظام الأساسي.

وقدم ”فيسبوك“ مهلة حتى 1 آب/أغسطس المقبل للمستخدمين لتنزيل بياناتهم بما في ذلك سجل الموقع، وبعد ذلك سيتم إزالته، ومع ذلك، أوضح ”فيسبوك“ أنه سيستمر في جمع معلومات موقع المستخدمين من أجل ”تجارب أخرى“ عبر النظام الأساسي كما هو موضح في سياسة البيانات الخاصة بالمنصة.

وعلى سبيل المثال، لا يزال يتم استخدام بيانات الموقع لتخصيص الإعلانات وللمشاركات التي تتضمن تسجيلات الوصول وأحداث ”فيسبوك“ والمزيد.

ونصح ”فيسبوك“ المستخدمين بأنه لا يزال بإمكانهم تسجيل الدخول للوصول إلى معلوماتهم أو حتى تنزيل نسخة قبل 1 آب/أغسطس، إذا كانوا يرغبون في عرض أو حذف المعلومات على الموقع قبل الموعد النهائي أو الاحتفاظ بنسخة لسجلاتهم، ويمكنهم أيضًا اختيار تعطيل قدرة الميزات على جمع معلومات الموقع قبل تاريخ الانتهاء.

وكان ”فيسبوك“ قد بدأ في طرح ميزة ”الأصدقاء القريبين“ على كل من نظام تشغيل“iOS“ و“Android“ في 2014، وتُظهر الوظيفة الاختيارية ”الأصدقاء القريبين“ أو ”أثناء التنقل“.

وبمجرد تشغيل ”الأصدقاء القريبين“، سيتم إعلام المستخدم من حين إلى آخر عندما يكون أصدقاؤه في الجوار، حتى يتمكن من الاتصال والالتقاء بهم. ويمكن للمستخدم أيضاً معرفة ”متى يسافر أصدقاؤه“ ورؤية المدينة التي يتواجدون فيها.