"واتساب" تطرح رسميا ميزة ردود الأفعال التعبيرية

أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التفيذي لشركة ”ميتا“، رسميا طرح ميزة ردود الأفعال على الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية عبر تطبيق ”واتساب“، وذلك بعد شهرين من طرحها للتجربة.

وبالإضافة إلى ميزة ردود الأفعال التعبيرية، وسعت شركة ”ميتا“ حجم الملفات التي يتشاركها المستخدمون حتى 2 غيغابايت، وهي قفزة هائلة من الحد السابق البالغ 100 ميغابايت.

وأعلنت الشركة أيضا أنها ستضاعف الحجم الأقصى للمحادثات الجماعية في الفترة المقبلة.

وستسمح ميزة ردود الأفعال، المعروفة باسم ”WhatsApp Reaction“ للمستخدمين بالتفاعل بسرعة مع الرسائل باستخدام رمز تعبيري (emoji).

وفي المرحلة الأولية، سيكون هناك ستة رموز تعبيرية، أبرزها ”الحب“، و“الضحك“، و“المفاجأة“، و“الحزن“، و“الشكر“.

وأوضحت الشركة أنها ستوسع عدد الرموز التعبيرية في المستقبل القريب لتشمل جميع الرموز.

وذكرت تقارير أن التحديث المستقبلي لمستخدمي ”WhatsApp Reactions“ قد يسمح باستخدام أي رمز تعبيري أو صورة متحركة (GIF) أو ملصق (Sticker) في تطبيق المراسلة.

ويأتي ذلك في محاولة من ”واتساب“ للحاق بالمنافسين مثل“ تيليغرام“ و“iMessage“، إلى جانب تطبيقات أخرى، مثل ”Slack“، وحتى الشركة الشقيقة ”إنستغرام“.

وستكون الخطوة الأخيرة مهمة قريبا، حيث تعمل ”واتساب“ أيضًا على توسيع الحد الأقصى الافتراضي للمحادثات الجماعية، مع الانتقال من 256 إلى 512 مستخدما في مجموعة الدردشة الواحدة.

ولاستخدام ردود الفعل الجديدة، يقوم المستخدم بالضغط لفترة طويلة على أي رسالة لفتح النافذة المنبثقة الجديدة، ثم النقر فوق أي من الرموز التعبيرية الستة التي يريد استخدامها.

في سياق متصل، تختبر ”واتساب“ ميزة أخرى عبر منصتها الرقمية تسمح لمشرفي المجموعات بحذف ”الرسائل للجميع“، سواء كانت رسالة واحدة أو عدة رسائل محددة لكل فرد في مجموعة الدردشة.

ووفقا لتقرير أعده موقع ”WABetainfo“ التقني المعني بمتابعة أخبار ”واتساب“، ستمنح الميزة مزيدًا من القوة – بالإضافة إلى تقييد الأعضاء من إرسال الرسائل إلى المجموعات، ومنع الأعضاء من إجراء أي تعديلات على المعلومات – للمشرفين، الأمر الذي بدوره يمكن أن يساعد في إبقاء المجموعة المعنية خاضعة للإشراف بشكل أوسع.

وذكر التقرير أنه عندما يحذف المشرفون رسالة لكل شخص في المجموعة، ستظهر لهم رسالة منبثقة تخبرهم ”أنهم يحذفون رسالة شخص آخر“ في الدردشة، وسيتمكن الجميع من رؤية أن المسؤول قد حذف الرسالة.

وبمعنى آخر، تعد الميزة مشابهة لميزة ”الحذف للجميع“ الحالية التي تم تقديمها في العام 2017 لجميع المستخدمين، حيث يستطيع الأشخاص حذف رسائلهم الخاصة فقط من الدردشات الشخصية و/أو الجماعية.

وبالمثل، إذا كان المستخدم مسؤولاً عن مجموعة، فسيتمكن من حذف الرسائل التي نشرها أي عضو في المجموعة بعد الحصول على التحديث الجديد.