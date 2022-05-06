تويتر تضيف ميزات جديدة لتحسين الدردشة الصوتية "Spaces"

أضافت شركة التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة ”تويتر“، ميزات جديدة عبر منصتها الرقمية خاصة بخدمة الدردشة الصوتية الجماعية المعروفة باسم ”Twitter Spaces“.

وتسمح الخواص الجديدة للمضيفين والمضيفين المشاركين (Co-host) بالوصول إلى المزيد من ”المعلومات التحليلية“ حول دردشاتهم على أنظمة تشغيل ”iOS“ و“أندرويد“.

وأعلنت الشركة أنها أتاحت للمضيفين والمضيفين المشاركين الآن معرفة عدد المستمعين المباشرين للبث الصوتي، بالإضافة إلى إمكانية معرفة عدد مرات إعادة تشغيل البث وعدد الأشخاص الذين تحدثوا أثناء البث.

وأوضحت الشركة أن هذه ”المعلومات التحليلية“ ستسهل على المضيفين التخطيط جيدا لمحتواهم الصوتي مستقبلا.

جدير بالذكر أن الميزة تم اختبارها على عدد محدود من المضيفين، في مارس/ آذار الماضي، لكن الشركة أتاحتها الآن لجميع المضيفين والمضيفين المشاركين على المنصة.

وفي سياق متصل، بدأت شركة ”تويتر“ أيضا باختبار ميزة أخرى؛ وهي إمكانية تغريد ”Space Card“، بمجرد بدء المضيفين بث الدردشة الصوتية.

وتزعم الشركة أن هذه الميزة ستسهل تفاعل المستخدمين مع الـ“Spaces“ بالإضافة إلى مشاركتها أيضا.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الميزة – المتاحة لنظامي تشغيل ”iOS“ و“أندرويد“ – تسهل على المستخدمين رؤية البث الصوتي والمشاركة فيه..

كما أنها تسهل على المضيفين عملية الترويج للدردشة الخاصة بهم ونشرها على نطاق واسع، حيث إنهم لن يضطروا بعد الآن إلى نشر رابط البث الصوتي يدويا في تغريدة عند بدئه.

كما تعمل الشركة على تسهيل معرفة المزيد من ”المعلومات التحليلية“ حول الدردشات الصوتية على المستخدمين من خلال ”شريط أرجواني اللون“ يظهر في الجزء العلوي من الخلاصة (Feed)، والتي كانت لا تعطيهم معلومات كافية حول البث في الوقت الحالي.

وبدءا من الآن، كما ذكرت الشركة، يستطيع مستخدمو نظام ”أندرويد“، رؤية العديد من المعلومات على شريط البث الصوتي الذي سيتضمن تفاصيل حول مضيف الدردشة الصوتية والموضوعات التي سيتم تناولها، بالإضافة إلى الأشخاص المشاركين خلال البث والمزيد.

وأعلنت الشركة أنها تعمل على تسهيل عملية متابعة مضيفين الـ“Spaces“ لأنظمة تشغيل ”iOS“ و“أندرويد“، موضحة أنه بعد الانتهاء من البث الصوتي، يستطيع المستخدمون رؤية قائمة مفصلة بحسابات المضيفين والمشاركين ليكون لديهم إمكانية متابعتهم على المنصة.

وكانت ”تويتر“ بدأت مؤخرا في اختبار أداة جديدة تسمح للمضيفين الخاضعين للاختبار بقص مقطع صوتي تبلغ مدته 30 ثانية من البث المسجل بالفعل لمشاركته مع بقية المتابعين على المنصة. كما أنها تعمل أيضا على ميزة ”Spaces Recordings“، والتي ستسمح للمضيفين بإرفاق تسجيلات صوتية لدردشات صوتية قديمة لتغريدات ومشاركتها مع الجمهور.

يذكر أنه على مدار الأشهر الماضية، قدمت شركة ”تويتر“ العديد من الميزات لخدمة الدردشة الصوتية الخاصة بها، ”Spaces“؛ لجذب المزيد من المتابعين والمستخدمين.