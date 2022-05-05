لإنترنت أكثر أمانا.. محاولات لدعم تسجيل الدخول بدون كلمة مرور

تضافرت جهود شركات ”أبل“ و“مايكروسوفت“ و“غوغل“ لتوسيع نطاق الدعم لعمليات تسجيل الدخول بدون كلمة مرور عبر الأجهزة المحمولة وسطح المكتب والمتصفحات؛ بهدف جعل الإنترنت أكثر أمانًا وقابلا للاستخدام للجميع.

وأعلنت الشركات الثلاث توسيع نطاق الدعم لمعيار تسجيل الدخول بدون كلمة مرور من تحالف ”FIDO“ و“World Wide Web Consortium“.

وسيتمكن المستخدم قريبًا من استخدام هاتفه الذكي لتسجيل الدخول إلى أحد التطبيقات أو موقع ويب على جهاز قريب، بصرف النظر عن نظام التشغيل أو المتصفح الذي يستخدمه.

وقالت الشركات، في بيان مشترك، اليوم الخميس، إن المستخدم سيستعين بنفس الإجراء الذي يقوم به عدة مرات كل يوم لإلغاء قفل هاتفه الذكي، مثل التحقق من بصمة إصبعه أو مسح الوجه أو رقم التعريف الشخصي للجهاز.

وأضاف البيان أن المستخدمين سيتمكنون أيضًا من الوصول تلقائيًا إلى بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى ”FiDO“ أو ”مفاتيح المرور“ عبر أجهزة متعددة، بما في ذلك الأجهزة الجديدة، دون الحاجة إلى إعادة تسجيل كل حساب.

وتحالف ”FIDO“ هو اتحاد صناعي مفتوح تم إطلاقه في شهر شباط/فبراير من عام 2013؛ بهدف تطوير وتعزيز معايير المصادقة التي ”تساعد في تقليل الاعتماد المفرط للأشخاص حول العالم على كلمات المرور“.

وتُعرف كلمات المرور التقليدية بأنها غير آمنة ويمكن تخمينها بسهولة، بينما تُعد المصادقة باستخدام كلمة المرور فقط واحدة من أكبر مشكلات الأمان على الويب.

كما أن إدارة العديد من كلمات المرور مرهقة للمستهلكين، ما يؤدي غالبًا إلى إعادة استخدام نفس الكلمات عبر مختلف الخدمات.

وبينما يقدم مديرو كلمات المرور والتقنيات متعددة العوامل تحسينات تدريجية، تعمل ”أبل“ و“ميكروسوفت“ و“غوغل“ معًا لإنشاء تقنية تسجيل دخول تكون أكثر ملاءمة وأمانًا.

ورغم دعم الشركات الثلاث منذ فترة طويلة معيار تسجيل الدخول بدون كلمة مرور، إلا أنه لا يزال المستخدمون مجبرين على تسجيل الدخول إلى كل موقع ويب أو تطبيق مع كل جهاز قبل أن يتمكنوا من استخدام ”ميزة بدون كلمة مرور“.

وستنفذ الشركات الثلاث على مدار العام المقبل معايير تسجيل الدخول بدون كلمة مرور في ”FIDO“ عبر أنظمة تشغيلها ومتصفحاتها الرئيسية، وهي ”mac OS“ و“سفاري“، و“أندرويد“ و“غوغل كروم“، و“ويندوز“ و“إيدج“.

وسيتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول على متصفح ”غوغل كروم“، الذي يعمل على نظام تشغيل ”ميكروسوفت ويندوز“، باستخدام مفتاح مرور على جهاز ”أبل“، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة على المتسللين لخرق تفاصيل تسجيل الدخول عن بُعد؛ لأن تسجيل الدخول يتطلب الوصول إلى جهاز مادي (ملموس).

وقال كيرت نايت، كبير مديري تسويق منتجات المنصات في شركة ”أبل“: ”نعمل على إيجاد طرق جديدة لتسجيل الدخول أكثر أمانًا توفر حماية أفضل وتقضي على نقاط الضعف في كلمات المرور.“

وأضاف: ”هذا أمر أساسي لالتزامنا بإعداد منتجات توفر أقصى درجات الأمان وتجربة مستخدم شفافة، وكل ذلك بهدف الحفاظ على أمن المستخدمين وتجربتهم“، مشددًا على أن ”المعلومات الشخصية آمنة للغاية“.