تويتر تتودد للمعلنين وسط مستقبل غامض تحت قيادة ماسك

قال ثلاثة مسؤولين تنفيذيين بوكالات إعلان لوكالة ”رويترز“ للأنباء إن شركة تويتر واجهت إحجاما عندما كانت تعرض فرصا للدعاية مساء الأربعاء في فعالية بمدينة نيويورك، إذ لا تزال خطط شركة التواصل الاجتماعي تحت قيادة الملياردير إيلون ماسك ”مبهمة“.

فقد غرَّد الرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“ إيلون ماسك، الذي قرر شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، قائلا إنه ”ينبغي ألا تكون هناك إعلانات على المنصة حتى تتمكن من التحكم بشكل أكبر في سياسات تعديل المحتوى“.

وأخبرت شركة تويتر موظفيها في اجتماعات داخلية وفي إفصاحات عامة بأن نشاطاتها الإعلانية وعملياتها الأخرى ستستمر بشكل طبيعي حتى إتمام الصفقة، لكن الشركة لم تستطع التكهن بالتغييرات التي قد يجريها ماسك.

وقال مارك ديماسيمو مؤسس وكالة الإعلانات ديماسيمو جولدستين، مشيرا إلى عرض تويتر للمعلنين يوم الأربعاء ”أيًّا كان ما تقوله (تويتر)، ما يريد أي أحد معرفته حقا هو كيف سيكون الوضع في المستقبل“.

وحققت شركة التواصل الاجتماعي أرباحا بلغت خمسة مليارات دولار في عام 2021، معظمها من الإعلانات الرقمية على موقعها الإلكتروني وتطبيقها.

وقال أليكس ستون، نائب الرئيس الأول لمقاطع الفيديو المتقدمة وشراكات الوكالات في ”هورايزون ميديا“: ”أود أن تتحدث (تويتر) عن الأمر لأن هناك الكثير من الفضول“.

وأعلنت تويتر في عرضها (نيوفرونت) عن توسيع شراكاتها مع شركتي الإعلام ”كوندي ناست“ و“إسينس“، اللتين ستنشئان برمجيات مرئية وصوتية على تويتر.

وسيتمكن المعلنون من شراء مواقع إعلانية يتم تشغيلها بجوار مقاطع الفيديو تلك.

يشار إلى أن إيلون ماسك كان أحدث حالة من الجدل الواسع حول العالم بعدما تقدم بعرض لشراء تويتر وسط معارضة مجلس الإدارة قبل أن تتم الموافقة على عرضه ويستحوذ على الشركة، ويبدأ في طرح الأفكار التي يود تغييرها في الشركة.

ومنذ الشهر الماضي يتحدث ماسك عن مجموعة تغييرات في تويتر. وبعد استحواذه على الشركة في الآونة الأخيرة، قال ماسك إنه يريد تحسين المنصة وإضافة عناصر جديدة.

وفاجأ إيلون ماسك الجميع عندما قال إن موقع تويتر سيظل مجانيا للمستخدمين العاديين، لكنه قد يطلب رسوما بسيطة نظير الاستخدام التجاري والحكومي.

ويسعى ماسك لزيادة عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة.