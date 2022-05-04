"Twitter Circle".. ميزة جديدة لمشاركة التغريدات مع المقربين

تختبر شركة التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة الأشهر على الإطلاق، ”تويتر“، ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية، أطلقت عليها اسم ”Twitter Circle“ (أو دائرة تويتر).

ومن خلال هذه الميزة، يستطيع المستخدم مشاركة تغريداته مع عدد من حسابات الأصدقاء المقربين فقط، والذي يصل عددها إلى 150 حسابًا.

وعلى غرار ميزة ”Close Friends“ في منصة الصور، ”إنستغرام“، كانت ”تويتر“ قد ألمحت إلى الميزة الجديدة، في يوليو/ تموز من العام الماضي، لكنها أطلقت عليها في ذلك الوقت اسم ”Trusted Friends“ أو ”الأصدقاء الموثوق بهم“.

كما قام المسرب الشهير لأخبار منصات التواصل الاجتماعي ومطور البرامج الشهير، أليساندرو بالوزي، بمشاركة بعض المعلومات عن هذه الميزة، في يناير/ كانون الثاني الماضي، مع متابعينه.

وأوضحت الشركة أن ميزة ”دائرة تويتر“ ما زالت قيد التطوير حاليًا، وهذا سبب عدم وصولها لجميع المستخدمين.

وعند قيام المستخدم بملء قائمته الخاصة في ”Twitter Circle“، تقول الشركة إنها ستقترح عليه إضافة الحسابات التي يتفاعل معها في أغلب الأوقات.

وتسمح الميزة الجديدة للمستخدم بإضافة حسابات لأشخاص لا يتابعونه.

وأوضحت الشركة أيضًا أنه في حالة إرسال شخص تغريدة إلى دائرته، يمكن للأعضاء الآخرين في نفس الدائرة رؤية التعليقات والتفاعل معها.

وقالت الشركة: ”المستخدم يستطيع إزالة أي حساب من دائرته في أي وقت مع عدم تلقي الحساب المحذوف أي إشعارات حيال ذلك. كما يتم تنبيه أعضاء الدائرة إلى أن تغريداتهم لا يمكن مشاهدتها إلا من قبل أولئك الموجودين في المجموعة من خلال مؤشر أخضر مرفق أسفل كل تغريدة في الدائرة“.

وللاستمتاع بالميزة الجديدة، يقوم المستخدم بالنقر على أيقونة بيضاوية الشكل في أعلى مربع كتابة نص التغريدة، ثم تغيير الحساب الشخصي المعني من ”Everyone“ أو (الجميع) إلى ”Twitter Circle“ أو (دائرة تويتر).

وتأتي الميزة الجديدة بعد أيام من طرح ”تويتر“ ميزة تجريبية أخرى تسمح للخاضعين للاختبار بإضافة العديد من الوسائط المتعددة المختلفة في تغريدة واحدة، سواء كانت صورًا ثابتة أو متحركة ”GIF“ أو مقاطع فيديو.

ويرى خبراء التواصل الاجتماعي، أن هذه الميزة قد توفر مجموعة من الفرص الإبداعية الجديدة، حيث تعمل الميزة على زيادة التفاعل والمشاركة بطريقة أكثر إبداعًا.

وعلى سبيل المثال، يمكن للعلامات التجارية الشهيرة استغلال هذه الميزة بطريقة إيجابية للترويج لمنتجاتها عبر المنصة الرقمية الشهيرة.