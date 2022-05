ما شكل زر تعديل التغريدات على تويتر ؟

يجهل كثير من مستخدمي ”تويتر“، كيفية التحويل إلى الزر الجديد المخصص لتعديل التغريدات المُعلن عنه مؤخرًا، أو الشكل المتوقع له، أو كيفية ظهور التغريدات المُعدلة، أو إمكانية قراءة التغريدة الأصلية قبل تعديلها.

ويتيح ”زر التعديل“، الذي لا يزال قيد التجربة، للمستخدمين كتابة تغريدة جديدة بمحتوى مختلف، وفقاً للباحثة ومهندسة البرمجيات الشهيرة، جين مانشون وونغ، التي تعمل على رصد الخصائص التقنية الجديدة لمنصات التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وللتأكد من أنه تم تحرير التغريدة أو تعديلها، ستظهر أيقونة على شكل ”قلم رصاص صغير“ أسفل التغريدة، كما ستظهر أيضاً كلمة ”مُحرر أو Edited“ بجانب الأيقونة حتى يستطيع المستخدم النقر عليها لمشاهدة سجل تعديل التغريدة.

وأوضحت وونغ أن التطبيق سيعطي للمستخدمين مهلة تبلغ 30 دقيقة لإجراء تعديلات على التغريدات، وهذا الوقت يعتبر كافيا لإدراك أي أخطاء إملائية في التغريدة أو إعادة صياغتها من جديد قبل نشرها.

وكانت شركة ”تويتر“ قد أعلنت عن عملها على زر ”تعديل التغريدات“، حيث كانت هذه الميزة من أكثر التعديلات المطلوبة منذ سنين من قبل مستخدمي المنصة.

the current unreleased version of Edit Tweet reuploads media (images, videos, GIFs, etc) instead of reusing them. an inefficient use of the bandwidth and media processing power, might be lossy too. plus it turns my video into an image (mishandling media type) pic.twitter.com/HjoIA0CZhO

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 2, 2022