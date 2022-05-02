تحذير من تطبيق "مايكروسوفت" زائف يسبب إقفال جهاز الكمبيوتر

طلب خبراء من مستخدمي ”وندوز 10“ ضرورة توخي الحذر قبل تنزيل أي تطبيقات أو تحديثات تدعي أنها من ”مايكروسوفت“ بعد اكتشاف فيروس خطير قد يترك أصحاب أجهزة الكمبيوتر يواجهون فاتورة ضخمة لفتح ملفاتهم وإصلاح أجهزتهم.

وأوضح الخبراء أنه ”إذا طلب منك جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام وندوز 10 فجأة تنزيل تطبيق أمان جديد من مايكروسوفت فاحذر.. ويبدو أن المتسللين أطلقوا فيروسا جديدا يمكن أن يجعل الضحايا يواجهون فاتورة إصلاح كبيرة“.

ونقلت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية اليوم الاثنين عن فريق خبراء من شركة ”BleepingComputer“ في لندن قولهم إن هذا التهديد الجديد يستخدم فيروس ”Magniber“ لإصابة أجهزة الكمبيوتر ، وبمجرد تثبيته، فإنه يبدأ في قفل الملفات وتشفير المستندات وسرقة البيانات مع إجبار أصحابها على دفع رسوم ضخمة لخبراء الكمبيوتر لإنهاء الاختراق.

وبحسب الصحيفة فإن الرسالة التي يواجهها المستخدمون تقول إن ”ملفاتك ليست تالفة.. يتم تعديل ملفاتك فقط لكن هذا التعديل قابل للتغيير.. والطريقة الوحيدة لفك تشفير ملفاتك هي تلقي المفتاح الخاص وبرنامج فك التشفير.. وأي محاولات لاستعادة ملفاتك مع برنامج الطرف الثالث ستكون قاتلة لملفاتك“.

ووفقا لفريق الخبراء، فقد بدأت حملات التسلل الشهر الماضي مع تدفق المزيد من المستخدمين الآن إلى المنتديات على الإنترنت لطلب المساعدة.

وقال أحد مستخدمي ”وندوز 10“ على صفحة تلك الشركة ”مرحبًا ، لقد أصبت ببرنامج طلب فدية منذ بضع ساعات.. أحتاج إلى المساعدة العاجلة“.

وأضاف آخر ”لقد أصيب جهاز الكمبيوتر الخاص بي بفيروس الفدية وتم تشفير ملفاتي.. ولسوء الحظ، لا يوجد برنامج فك تشفير حتى الآن.. كنت آمل أن ينجح شخص ما في فك التشفير هذا ويمكنه التواصل معي ومساعدتي“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح حاليًا كيفية انتشار فيروس ”Magniber“ ولكن يبدو أنه يركز على المستهلكين بدلاً من حسابات الأعمال.

وقالت ”إذا كنت تتنقل عبر الويب وفجأة رأيت رسالة لتنزيل تحديث وندوز 10 جديد، فمن الجدير بالتأكيد توخي الحذر الشديد قبل تثبيت أي ملفات.. وأفضل طريقة للتحقق من أي تحديثات وشيكة هي التوجه إلى النظام الأساسي الرسمي لشركة مايكروسوفت“.