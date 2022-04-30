تطبيق سعودي ذكي يضم أكثر من 140 خدمة إلكترونية في مكان واحد

كشفت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن إطلاق تطبيق ذكي يضم في برمجياته ما يزيد عن 140 خدمة إلكترونية، ويعد أحد المنتجات ”النوعية“ لمنظومة ”توكلنا“.

وأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تطبيق ”توكلنا خدمات“ لتقديم أكثر من 140 خدمة إلكترونية في مكان واحد بكل يسر وسهولة، في إطار تسخير التقنيات المتطورة وتعزيز التحول الرقمي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبحسب بيان للهيئة، ”يأتي إطلاق التطبيق، إثر النجاح المميز الذي حققه تطبيق توكلنا، الذي تجاوز عدد مستخدميه أكثر من 27 مليون مستفيد، من خلال مواصلة تقديم العديد من المبادرات والخدمات الإلكترونية التي يحتاجها المواطن والمقيم والزائر لإنهاء أعمالهم اليومية، مما يُمكنهم من سهولة وسرعة الوصول إليها ومن مكان واحد“.

و“يسهم هذا التوجه في دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تحقيق أهدافها من خلال سهولة الربط التقني مع تطبيق توكلنا خدمات، وتنوع الخدمات المقدمة للمستفيد، التي تُطور بشكل مستمر لتحسين تجربة المستخدم، من خلال أكثر من 140 خدمة عبر 40 شراكة استراتيجية“، بحسب البيان.

وأضافت الهيئة أن ”منظومة توكلنا تولي أهمية خاصة بأن تكون الخدمات التي يقدمها (توكلنا خدمات) ذات قيمة مُضافة تثري تجربة المستفيد، وذلك من خلال تنوع الخدمات في مختلف جوانب الحياة اليومية الصحية والتعليمية والدينية والتنقل والترفيه“.

ويشتمل تطبيق ”توكلنا خدمات“ على خدمة استعراض رخص القيادة والتأمين والجوازات والصكوك والوكالات، والمحفظة الرقمية المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وخدمات الفعاليات والخدمات العامة، التي تشمل التبرع مع إحسان وتجويد البيانات ورمز توكلنا وتعريف رقم الجوال، وغيرها من الخدمات ليصبح التطبيق بمثابة الرفيق الرقمي الموثوق والآمن لتسهيل جميع جوانب الحياة اليومية بكل يسر وسهولة.

ودعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عموم المواطنين والمقيمين والزائرين إلى المبادرة بتحميل تطبيق (توكلنا خدمات) من المتاجر (App Store, Google Store, AppGallery, Galaxy Store) للاستفادة من الخدمات التي يقدمها التطبيق.

وذكرت أن تطبيق ”توكلنا“ الحالي سيقتصر على الخدمات المتعلقة بجائحة كورونا من إثبات الحالة الصحية للمُستخدمين والجواز الصحي، وخدمات فحص ولقاح كورونا، ومتطلبات السفر، وإدارة التصاريح اللازمة خلال عمليات التنقل.

وتسير المملكة العربية السعودية في ركب التحول الرقمي بثبات حيث تتعزز تلك المسيرة بالعديد من المبادرات والمشاريع النوعية التي يتم الكشف عنها باستمرار.