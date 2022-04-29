"تويتر" تختبر ميزة إرفاق وسائط مختلفة بتغريدة واحدة‎‎

تختبر شركة التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة ”تويتر“، ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية على عدد صغير من المستخدمين، حيث تسمح هذه الميزة لهؤلاء الخاضعين للاختبار بإضافة العديد من الوسائط المتعددة المختلفة في تغريدة واحدة، سواء كانت صورا ثابتة أو متحركة (GIF) أو مقاطع فيديو.

وتم اكتشاف الميزة الجديدة من قبل المسرب الشهير لأخبار منصات التواصل الاجتماعي ومطور البرامج الإيطالي، أليساندرو بالوزي، من خلال لقطة شاشة (screenshot) تظهر إمكانية إدراج أشكال مختلفة من الوسائط في تغريدة واحدة.

ويرى خبراء التواصل الاجتماعي أن هذه الميزة قد توفر مجموعة من الفرص الإبداعية الجديدة، حيث تعمل الميزة على زيادة التفاعل والمشاركة بطريقة أكثر إبداعًا. فعلى سبيل المثال، يمكن للعلامات التجارية الشهيرة استغلال هذه الميزة بطريقة إيجابية للترويج لمنتجاتها عبر المنصة الرقمية الشهيرة.

ومن خلال الميزة الجديدة، يمكن للعلامات التجارية إدخال صور ثابتة بالعروض الترويجية، بالإضافة إلى فيديو لزيادة توضيح هذه العروض بشكل أكبر.

كما يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام العديد من الصور المتحركة (GIF) بشكل إبداعي لتتفاعل مع بعضها البعض.

والجدير بالذكر أن بالوزي قام باكتشاف ميزة أخرى مؤخرا، وهي ميزة ”تعيين حالة – Set Status“، التي أطلقت عليها الشركة اسم ”Vibe“، والتي تسمح للمستخدمين بتعيين حالة تصف ”مشاعرهم أو شرح ما يفعلونه“.

كما أنه شارك مع متابعيه لقطة شاشة (Screenshot) توضح ظهور صندوق تعيين حالة أو ”Set a Status“ أعلى مربع كتابة التغريدات، بالإضافة لوجود قائمة تحتوي على 5 ردود أفعال إيجابية تم تحديدها مسبقا؛ وهي: ”أتناول النودلز اللذيذة!“، ”أقود السيارة على الطريق العام“، ”أتسوق البقالة“، ”أقضي الوقت على تويتر“، ”أذاكر لأجل امتحاناتي النهائية“.

ولم توضح ”تويتر“ متى ستطلق هذه الميزات لجميع المستخدمين، خاصة مع تعليق جميع مشاريع الشركة منذ استحواذ الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عليها يوم الإثنين الماضي.

وكان ماسك قد عرض، في 14 أبريل / نيسان الجاري، شراء كامل أسهم ”تويتر“ مقابل 41.39 مليار دولار، أو ما يقابل 54.2 دولار للسهم.

وتم الاتفاق على شراء ”تويتر“ مقابل 44 مليار دولار، في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون، إلى أغنى شخص في العالم.