البيت الأبيض: قلقون بعد شراء ماسك لـ"تويتر"

رفض البيت الأبيض، اليوم الإثنين، التعليق على صفقة الملياردير إيلون ماسك لشراء ”تويتر“، لكنه قال إن الرئيس جو بايدن عبر مرارا عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض: ”قلقنا ليس جديدا“، مضيفة أن ”هذه المنصات في حاجة لأن تخضع للحساب“.

ومضت تقول: ”تحدث الرئيس منذ فترة طويلة عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي بما يشمل تويتر وآخرين، في نشر معلومات مضللة“، لكنها استدركت قائلة إن ”البيت الأبيض لن يعلق على صفقة فردية“.

وفاز إيلون ماسك، مساء الاثنين، باتفاق لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون إلى أغنى شخص في العالم.

وقال ماسك في بيان إن ”حرية التعبير هي القاعدة الصلبة لعمل الديمقراطية، وتويتر هي الساحة الرقمية المفتوحة لمناقشة المسائل الحيوية لمستقبل الإنسانية“.

وهذه لحظة فارقة للشركة التي عمرها 16 عاما، وظهرت كواحدة من أكثر المنتديات نفوذا في العالم، وتواجه الآن سلسلة من التحديات.

وكانت المناقشات بشأن الاتفاق، الذي بدأ الأسبوع الماضي، قد تسارعت في مطلع الأسبوع، بعد أن غازل ماسك مساهمي تويتر بالتفاصيل المالية لعرضه.

وتحت ضغط، بدأت تويتر التفاوض مع ماسك لشراء الشركة بالسعر المقترح للسهم البالغ 54.20 دولار.

وينهي الاتفاق مسيرة ”تويتر“ كشركة عامة منذ طرحها العام الأولي في 2013، كما صعدت أسهمها حوالي ستة بالمئة عقب أنباء الاتفاق.

وارتفعت أسهم ”تويتر“ بنسبة 4.5% في تعاملات ما قبل السوق في نيويورك، يوم الإثنين، إلى 51.15 دولار.

وكان إيلون ماسك قد عرض، في 14 أبريل/ نيسان الجاري، شراء كامل أسهم ”تويتر“ مقابل 41.39 مليار دولار، أو ما يقابل 54.2 دولار للسهم.

وانطوى العرض على 54.20 دولار للسهم، علاوة على 38 بالمئة فوق سعر الإغلاق لسهم ”تويتر“ في الأول من أبريل/ نيسان الجاري.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه لن يعود إلى ”تويتر“ حتى إذا عاد حسابه على تلك المنصة بعد شراء الملياردير إيلون ماسك لها.

وأضاف ترامب، لقناة فوكس نيوز، أنه سيُفعل حسابا رسميا له على منصة ”تروث سوشيال“ الناشئة التي يمتلكها خلال الأيام السبعة المقبلة، وفق المقرر.

وقال ترامب: ”لن أستخدم تويتر، سأظل على تروث“. وأضاف: ”آمل أن يشتري إيلون موقع ”تويتر“ لأنه سيجري تحسينات عليه، وهو رجل طيب، لكن حسابي سيظل على منصة تروث“.