"إنستغرام" تعدل خوارزميتها لمكافحة المحتوى المعاد نشره

أعلنت شركة التواصل الاجتماعي للصور الأشهر في العالم ”إنستغرام“، أنها تعمل حاليا على تعديل خوارزمية التصنيف الخاصة بمنصتها الرقمية، في إطار جهود الشركة لتسليط الضوء بشكل أكبر على المحتوى الأصلي لمكافحة الحسابات التي تُجمع فقط المحتويات من حسابات أخرى.

وقال متحدث باسم الشركة: ”نجري تغييرات على خوارزميات التصنيف الخاصة بنا لإعطاء المزيد من الأولوية لتوزيع المحتوى الأصلي بدلا من المحتوى المعاد نشره في أماكن مثل مقاطع فيديو Reels أو الخلاصة Feed“.

وقال آدم موسيري، رئيس شركة ”إنستغرام“، في مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي: ”التعديل الجديد يركز بشكل خاص على فكرة الأصالة.. إذا أنشأت شيئا من البداية، فيجب أن تحصل على رصيد أكبر مما لو كنت تعيد مشاركة شيء وجدته من شخص آخر“.

وأضاف موسيري: ”سنبذل المزيد من الجهد لمحاولة تقييم المحتوى الأصلي بشكل أكبر، خاصة بالمقارنة مع المحتوى المعاد نشره“.

وأوضحت الشركة أنها ”ستعمل على عدم التوصية بإعادة نشر مقاطع Reels الموجودة بالفعل على المنصة، بالإضافة إلى عدم التوصية أيضا بالحسابات الشخصية التي تشتمل على محتوى المستخدمين الآخرين“.

كما أكدت أنه ”من المهم أن يذهب الرصيد والتوزيع وتحقيق الدخل إلى صانع المحتوى الحقيقي“.

وقال موسيري في تغريدة: ”نظرا لأننا نميل أكثر إلى التوصيات، فقد أصبح من المهم بشكل متزايد عدم المبالغة في تقييم مجمعي المحتوى (الأشخاص الذين يعتمدون على محتويات الغير)، لأن ذلك سيكون سيئاً لصانعي المحتوى، وبالتالي سيضر أيضا إنستغرام على المدى الطويل“.

وأضاف موسيري أن ”التطبيق ملئ بميمات أو memes شهيرة يتم إعادة نشرها مراراً وتكراراً لتتلقى الملايين من المشاركات والمشاهدات“، لكنه أوضح أن ”التعديل الجديد يعني أن هذه الحسابات قد لا تحصل على نفس مدى الانتشار الذي تتمتع به حاليا، حيث تعمل المنصة على إبراز الصانع الأصلي بدلاً من ذلك“.

من ناحية أخرى، تطرق موسيري أيضا إلى ميزة أخرى، وهي ”Product Tagging“، حيث أعلنت الشركة منذ أيام قليلة توسيع الميزة لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة الذين لديهم حسابات عامة بدلاً من اقتصارها على المبدعين وصانعي المحتوى والعلامات التجارية فقط.

وقال موسيري إن ”جميع المستخدمين في الولايات المتحدة سيتمكنون الآن من تمييز المنتجات من الشركات التي تم إعدادها من أجل Instagram Shopping“.

وأضاف أن ”توسيع الميزة سيسهل على الأشخاص اكتشاف المنتجات من الأشخاص الذين يتابعونهم، بالإضافة إلى زيادة عدد جمهور العلامات التجارية على المنصة الرقمية“.