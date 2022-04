تطبيقات مشبوهة تحتال على مستخدمي "أبل ستور" وتجبرهم على دفع الأموال

كشف خبير احتيال رقمي عن وجود تطبيقات احتيالية مشبوهة في متجر شركة ”أبل“ الأمريكية تجاوزت مراجعة الشركة وتقوم بإجبار المستخدمين على دفع مبالغ مالية قسريًا من أجل الخروج من التطبيق.

ولفت كوستا إليفثيريو ”Kosta Eleftheriou“ مطور وصائد التطبيقات الاحتيالية، المعروف بكشف التطبيقات الاحتيالية التي تجاوزت عملية مراجعة شركة أبل، الانتباه مرة أخرى إلى مجموعة جديدة من التطبيقات المشبوهة التي يتم تداولها عبر متجر ”App Store“ الخاص بالشركة.

وأكد الخبير التقني أن الاحتيال هذه المرة يتم عبر استخدام جهاز ماك، والنوافذ المنبثقة التي تجعل من الصعب للغاية إنهاء التطبيق دون الموافقة على أسعار الاشتراك الباهظة، كل ذلك دون ملاحظة أبل، على الرغم من حجتها بأن عملية مراجعة التطبيقات لديها تحافظ على الأجهزة والمستخدمين آمنة.

والتطبيق الذي بدأ العملية الاحتيالية يسمى ”My Metronome“، وبحسب خبراء ومراجعات المستخدمين، يتم قفل التطبيق، ولن يسمح لك بالخروج منه باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح أو شريط القائمة حتى توافق على اشتراك بقيمة 9.99 دولار في الشهر، بحسب ما أورده موقع ”ذي فيرج“ التقني.

وقال إليفثيريو إنه ”يبدو أن هذا المطور قد جرب على مدار سنوات تقنيات مختلفة من منع الأشخاص من إغلاق نظام حظر الاشتراك غير المدفوع“، مما يوجهنا إلى العديد من التطبيقات الأخرى التي ما تزال موجودة في المتجر بسلوك مماثل، وسنصل إلى هؤلاء في لحظة“.

ونشر كوستا تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“ تحدث فيها عن أحد تلك التطبيقات، وبعد فترة من تلك التغريدة يبدو أن التطبيق قد تمت إزالته من المتجر.

I didn’t think this was possible:

This App Store app immediately asks you for money and then *disables* the “Quit” option so that you can never close it!

And it’s been like that on the App Store for years!https://t.co/DpOLtz9PCd pic.twitter.com/UCnRq2WvnF

— Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) April 14, 2022