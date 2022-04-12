تحذيرات واسعة من ثغرة أمنية خطيرة في متصفح غوغل كروم

كشفت تقارير أمنية وتقنية عن تحذير واسع وجدّي أطلقته شركة ”غوغل“ بشأن ثغرات واختراقات خطيرة في متصفحها الشهير كروم Chrome.

وبات على 3.2 مليار مستخدم للمتصفح في جميع أنحاء العالم، التصرف، لأن ”غوغل“ أكدت العديد من الاختراقات الجديدة لمتصفحها، بحسب مجلة ”فوربس“.

وأكدت ”غوغل“ في منشور عبر مدونتها الرسمية أنها اكتشفت 11 اختراقًا ناجحًا لمتصفح كروم، 9 اختراقات منها تقول إنها تشكل مستوى تهديد ”مرتفع“.

ولفتت الشركة الأمريكية إلى أن تلك الاختراقات تؤثر على كروم الذي يعمل على كل منصة رئيسة، بما في ذلك Windows و Mac و Linux.

وقالت ”غوغل“ إنها وفرت تحديثًا برقم 100.0.4896.88 لنظام التشغيل Windows و Mac و Linux، ستكون متاحة للمستخدمين خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وبحسب التقارير المتوافرة حول الاختراقات الجديدة، يمكن للمهاجم استغلال الثغرات من خلال تنفيذ برمجيات خبيثة.

من جهته، أرسل ”المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني“ التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، تنبيهًا عالي الخطورة للتحذير من تلك المشكلة التي تسبب بها متصفح ”غوغل“.

ونشر المركز، عبر حسابه على ”تويتر“، عددًا من النصائح والخطوات التي يمكن من خلالها الوصول إلى التحديث الجديد من شركة ”غوغل“ للحماية والوقاية من تلك الثغرات الأمنية.

تحذير أمني رقم: 398-2022

تاريخ: 2022/04/12 بخصوص تحديث أمني في متصفح Google Chrome:https://t.co/NMMIJqu2gZ pic.twitter.com/4RcZp43BIj — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) April 12, 2022

يذكر أن شركة ”غوغل“ كانت قد أضافت ”جولة إرشادية خطوة بخطوة“ لإعدادات الخصوصية والأمان في كروم، من أجل التدقيق في العديد من عناصر التحكم المتاحة.

ويتضمن الدليل الجديد صفحات منفصلة حول بعض الإعدادات، كل منها يحتوي على أوصاف لما يحدث عند تشغيل الميزة.

وستكون هناك أيضًا ملاحظات حول ”الأشياء التي تجب مراعاتها“، مثل حقيقة أن تشغيل مزامنة السجل يعني أنه سيتم حفظ عناوين ”URL“ التي تزورها في حساب ”غوغل“ الخاص بك.

وتعرضت العديد من الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا لاختراقات مكثفة خلال السنوات الأخيرة عبر فيروسات وبرامج فدية ضارة تستهدف السطو على معلومات وبيانات المستخدمين، إلى جانب عمليات اختراق أخرى تتعرض لها شركات وكيانات تتعامل بالعملات المشفرة يسعى منفذوها إلى الحصول على المليارات من قيمة تلك العملات وسط محاولات جادة من شركات الأمن السيبراني لصد تلك الهجمات.