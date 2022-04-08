تويتر تختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الهرب من إزعاج التغريدات الطويلة

تختبر شركة تويتر مالكة تطبيق التدوين المصغر الأشهر في العالم، ميزة جديدة تسمى ”unmention“ تتيح للمستخدمين إزالة أنفسهم من تغريدات تم ذكرهم فيها، والهرب من سلاسل التغريدات الطويلة وغير المرغوب فيها.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن ”Unmention“ كانت ميزة مطلوبة على نطاق واسع بين المستخدمين الذين يتم وضع إشارة لهم بانتظام في التغريدات، وهو أمر ألمحت الشبكة الاجتماعية إلى إطلاقه في الماضي.

وتقول الصحيفة إن هذه الميزة تجريبية ومقتصرة على مستخدمي موقع تويتر في الوقت الحالي، ولكن يمكن تعميمها على منصات أخرى في المستقبل.

وكان دومينيك كاموزي كشف مصمم الخصوصية في تويتر، لأول مرة، عن مفهوم زر إلغاء الإشارة في يوليو/تموز من العام الماضي، قائلاً: ”في بعض الأحيان تريد التحدث، وأحيانًا لا تريد ذلك“.

وقال كاموزي: ”أريد أن أجعل من الأسهل إزالة وسمك من تغريدة أو محادثة لا تريد المشاركة فيها“.

وأضاف: ”ما عليك سوى اختيار (إلغاء الإشارة إلى نفسك) من هذه المحادثة من قائمة (مزيد من المعلومات) وستتم إزالة الرابط إلى ملفك الشخصي“.

Sometimes you want to talk, and sometimes you just … don't. Check out these early concepts that could help control unwanted attention on Twitter. Feedback, especially at this beginning stage, is invited (and wanted)! 🧵 pic.twitter.com/6SpzqiwFlL — Dominic Camozzi (@_dcrc_) June 14, 2021

وتمر شركة تويتر بفترة تغيير حالياً، تشهد إطلاق واختبار العديد من المزايا الجديدة، التي تهدف إلى تحسين الخصوصية والحماية للمستخدمين.

وأشارت تويتر إلى أنه للتمكن من استخدام الميزة الجديدة، عندما يتم نشرها على نطاق أوسع، يجب تحديد خيار ”ترك هذه المحادثة“ ’leave this conversation ضمن خيارات التغريدة، لإيقاف الإشعارات.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الميزة متاحة بالفعل لبعض المستخدمين حالياً، لكن تويتر تقول إنه لا يمكنه تحديد متى ستكون متوفرة على نطاق واسع على الويب، أو متى سيتم إطلاقها على الهاتف المحمول.

وأشارت الشركة إلى أنه لا تتم إزالة اسمك من التغريدة عند إزالة الإشارة إليك فيها، وإنما يتم وقف تنبيهات التحديثات في تلك التغريدة فقط.

وهناك ميزة أخرى حول الإشارات، اقترحها Camozzi في يوليو 2021، وهي القدرة على منع بعض المستخدمين من الإشارة إليك في المستقبل.

فإذا أشار إليك شخص ما لا تتابعه، فستتلقى إشعارًا خاصًا، وإذا قمت بإلغاء ذكر نفسك من هناك فلن يتمكن كاتب التغريدة من ذكرك مرة أخرى.