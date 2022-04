تويتر تختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الهرب من إزعاج التغريدات الطويلة

تختبر شركة تويتر مالكة تطبيق التدوين المصغر الأشهر في العالم، ميزة جديدة تسمى ”unmention“ تتيح للمستخدمين إزالة أنفسهم من تغريدات تم ذكرهم فيها، والهرب من سلاسل التغريدات الطويلة وغير المرغوب فيها.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن ”Unmention“ كانت ميزة مطلوبة على نطاق واسع بين المستخدمين الذين يتم وضع إشارة لهم بانتظام في التغريدات، وهو أمر ألمحت الشبكة الاجتماعية إلى إطلاقه في الماضي.

وتقول الصحيفة إن هذه الميزة تجريبية ومقتصرة على مستخدمي موقع تويتر في الوقت الحالي، ولكن يمكن تعميمها على منصات أخرى في المستقبل.

وكان دومينيك كاموزي كشف مصمم الخصوصية في تويتر، لأول مرة، عن مفهوم زر إلغاء الإشارة في يوليو/تموز من العام الماضي، قائلاً: ”في بعض الأحيان تريد التحدث، وأحيانًا لا تريد ذلك“.

وقال كاموزي: ”أريد أن أجعل من الأسهل إزالة وسمك من تغريدة أو محادثة لا تريد المشاركة فيها“.

وأضاف: ”ما عليك سوى اختيار (إلغاء الإشارة إلى نفسك) من هذه المحادثة من قائمة (مزيد من المعلومات) وستتم إزالة الرابط إلى ملفك الشخصي“.

Sometimes you want to talk, and sometimes you just … don't.

Check out these early concepts that could help control unwanted attention on Twitter.

Feedback, especially at this beginning stage, is invited (and wanted)! 🧵 pic.twitter.com/6SpzqiwFlL

— Dominic Camozzi (@_dcrc_) June 14, 2021