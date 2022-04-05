تطوير خوارزمية جديدة تحسّن بناء وأداء تقنية "بلوكتشين"

طوّر خبراء خوارزمية جديدة تبني تقنية المعاملات الرقمية ”سلسلة بناء الكتل الرقمية“ ”بلوكتشين“ أكثر سرعة ومرونة وكفاءة، مقارنة مع التقنيات شائعة الاستخدام في بنائها.

وذكر الموقع الإلكتروني لجامعة موناش، اليوم الثلاثاء، أن الخوارزمية الجديدة طورها فريق مشترك من خبراء التكنولوجيا من جامعات موناش الأسترالية، ودلفت الهولندية، وبيرمنغهام البريطانية، وشركة ABB التكنولوجية السويسرية.

وأطلق الباحثون على الخوارزمية اسم Damysus، وهي عبارة عن بروتوكول جديد لنظام شائع الاستخدام في حل العمليات الحاسوبية المعقدة ويسمى ”مسألة تسامح الخطأ البيزنطي“ BFT.

وبنى الباحثون الخوارزمية المطورة، من خلال الاستعانة ببروتوكول اتفاق BFT الحديث لخوارزمية HotStuff وتستخدم في عملة البلوكتشين ”ليبرا“ الخاصة بفيسبوك.

وقال الدكتور جيانغشان يو، المؤلف المشارك في البحث، إن ”بروتوكول BFT يستخدم عادة للتغلب على الأخطاء وتجنب فشل النظام الحاسوبي، خاصة في تطبيقات تقنية بلوكتشين“، مضيفا أنه ”كلما زاد التغلب على الخطأ، كان نظام بلوكتشين أكثر مرونة“.

وتمكنت الخوارزمية الجديدة من زيادة التغلب على أخطاء بلوكتشين بشكل كبير، وزيادة عدد المعاملات الرقمية لكل ثانية وبنسبة 87.5% مقارنة مع التقنيات المشابهة لها.

وأكد الفريق البحثي أن خوارزمية Damysus، سهلة التنفيذ لبناء بلوكتشين قابلة للتطوير، ما يقلل من حاجز اعتماد الصناعة رسميا في الأسواق المالية.

ويمكن دمج خوارزمية Damysus في مجموعة من التطبيقات المحتملة في أنظمة الحوسبة التقليدية والتطبيقات التي تستخدم تقنية بلوكتشين، مثل التمويل اللامركزي الذي يتم بطريقة مؤتمتة بالكامل، وأنظمة سلسلة التوريد لإدارة السلع والخدمات، وشهادات مزاولة المهن والأكواد غير قابلة للاستبدال NFT لمنع التزوير، وفي إدارة نظم الطاقة الذكية، وشبكة العوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد ”ميتافيرس“.

ودعم مجلس البحوث الأسترالي ARC، هذا البحث جزئيًا، في إطار مشروع موسع يهدف إلى معالجة تحديات الأمان، التي تحد من استخدام تقنية بلوكتشين في الأسواق.

ومن المقرر أن يقدم الباحثون نتائج البحث خلال مؤتمر EuroSys 2022 الذي ينظم دوريا لمناقشة قضايا البحث والتطوير في برمجيات الأنظمة الحاسوبية، حيث يعقد في دورته الحالية في فرنسا بدءا من الثلاثاء ويستمر حتى 8 أبريل المقبل.