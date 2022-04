ماسك يسأل متابعيه على "تويتر": هل تريدون "زرا للتعديل"؟

بعد قيامه بشراء حصة كبيرة في شبكة ”تويتر“ أشار إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، إلى كيفية استخدامه لنفوذه الجديد على منصة التواصل الاجتماعي من خلال سؤال متابعيه في تغريدة عما إذا كانوا يريدون ”زرا للتعديل“.

واشترى ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“ الأمريكية للسيارات الكهربائية، نحو 73 مليون سهم، بنسبة 9.2% في ”تويتر“، مما رفع أسهم الشركة.

وقالت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية: ”يمكن أن تشير تغريدة ماسك إلى كيفية استخدام نفوذه الجديد باعتباره أكبر مساهم في الشركة“.

وأشارت المجلة إلى أن ماسك في بداية تغريداته سأل متابعيه: ”هل تريدون زر تعديل؟“، مضيفة أنه أرفق التغريدة بخيار إجابة ”نعم“ أو ”لا“.

Do you want an edit button?

— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022