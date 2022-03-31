"إنستغرام" تطلق ميزات جديدة لتطوير الرسائل المباشرة

طرحت منصة ”إنستغرام“، يوم الخميس، العديد من الميزات الجديدة والتحديثات لخدمة الرسائل المباشرة (DMs) عبر منصتها الرقمية، وذلك بعد أن وعدت مستخدميها أواخر العام الماضي بالحصول على ترقيات عديدة وأن تصبح المراسلة على رأس أولوياتها في العام الجاري.

وقالت الشركة إن التحديثات الجديدة جزء من جهودها لتحسين تجربة المستخدمين في التواصل مع أصدقائهم عبر المنصة، كما تأتي في أعقاب إطلاق الشركة للموجز الزمني (Chronological Feed)، والذي يسمح للمستخدمين بمتابعة أصدقائهم وعائلتهم بترتيب زمني دون أي تدخل من خوارزميات المنصة.

في غضون ذلك، قامت شركة ”إنستغرام“ بتقسيم الموجز الخاص بمنصتها الرقمية إلى ”Following“، الذي يقوم بترتيب كل المنشورات وفقاً للترتيب الزمني، و“Favorites“ الذي يسمح للمستخدمين إنشاء قائمة بأقرب الأصدقاء أو صانعي المحتوى المفضلين لمتابعتهم عن قرب.

وأضافت ”إنستغرام“ إلى خدمة رسائلها المباشرة العديد من الميزات الجديدة، ومنها القدرة على مشاركة الموسيقي، حيث أعلنت عن تعاونها مع ”أبل ميوزيك“ و“أمازون ميوزيك“ للسماح للمستخدمين بإرسال عرض مسبق (Preview) للأغاني مدته 30 ثانية في الدردشات، كما أعلنت الشركة في منشور على موقعها الرسمي أنها تخطط لشراكة مع ”سبوتيفاي“ أيضاً في الأيام المقبلة.

وسمحت الشركة أيضاً للمستخدمين، من خلال الميزات الجديدة، بالرد على الرسائل الجديدة أثناء تصفح التطبيق دون الحاجة إلى الدخول على الرسائل نفسها، بالإضافة إلى إمكانية إرسال أي منشور لأربعة من الأصدقاء المقربين، عن طريق الضغط على زر المشاركة.

وعلى غرار ”ماسنجر“، يستطيع مستخدمو منصة ”إنستغرام“ الآن معرفة من يمكن الدردشة معهم في الوقت الحالي، حيث يظهر في الجزء العلوي من الرسائل المباشرة الأصدقاء المتواجدون على التطبيق، علاوة على ميزة ”الرسائل الصامتة“، والتي تسمح للمستخدمين إرسال رسائل للأصدقاء دون إزعاجهم، عن طريق إضافة ”silent“ إلى الرسالة.

كما سمحت الشركة للمستخدمين بإنشاء ”ملصق استطلاع رأي“ (Poll Sticker) في الدردشات الجماعية بين الأصدقاء.

وأعلنت ”إنستغرام“ أن الميزات الجديدة للرسائل المباشرة ستكون متاحة للمستخدمين في بلدان محددة بشكل مبدئي، لكنها وعدت بتوسيع الميزات عالمياً قريباً.

وفي أواخر العام الماضي، أعلن آدم موسيري، رئيس شركة ”إنستغرام“، أن أولوية المنصة للعام الجديد هي ”تحسين قدرات المراسلة“، وقال آنذاك: ”إنستغرام لم يعد تطبيقًا لمشاركة الصور فقط، فالمراسلة هي الطريقة الأساسية للاتصال عبر الإنترنت في هذه المرحلة“.