"ناش ستور".. متجر تطبيقات روسي جديد بديل "غوغل بلاي"

يعمل مطورو تكنولوجيا روس على إنشاء بديل لمتجر ”غوغل بلاي“ التابع لشركة غوغل ويعتزمون تدشينه في التاسع من مايو/أيار.

ويوافق هذا التاريخ عطلة وطنية في روسيا للاحتفال بذكرى ”النصر“ في الحرب العالمية الثانية، وذلك حسبما قالت اليوم الثلاثاء المنظمة التي أطلقت المبادرة.

وعلقت شركة غوغل هذا الشهر خدمات منصة ”يوتيوب“ ومتجر ”غوغل بلاي“ القائمة على الدفع في روسيا ومن بينها الاشتراكات.

وجاء ذلك الموقف مع بدء العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا في فرض تحديات مصرفية داخل البلاد.

وقال فلاديمير زيكوف، مدير المشروعات في منظمة (ديجيتال بلاتفورمز) التي تركز على التطوير الرقمي: ”للأسف، لم يعد بإمكان الروس استخدام غوغل بلاي بشكل طبيعي لشراء تطبيقات، ما أفقد المطورين مصدر دخلهم“.

وذكر زيكوف في بيان له: ”لهذا السبب أنشأنا متجر التطبيقات الروسي (ناش ستور)“.

وجاء في البيان أن (ناش ستور)، الذي يعني بالإنجليزية ”متجرنا“، سيخدم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام آندرويد ولابد أن يكون متوافقا في النهاية مع بطاقات الدفع التي تعمل بنظام (مير) في البنوك الروسية.

وعادة ما تقيم روسيا عرضا وطنيا للقوة العسكرية في التاسع من مايو/أيار من خلال تنظيم موكب يمر عبر الميدان الأحمر في موسكو للاحتفال بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

يشار إلى أن روسيا تتعرض لعقوبات واسعة شملت القطاعات التكنولوجيا من الشركات الأمريكية والغربية العملاقة مثل غوغل وأبل وغيرها، وهو ما أوقف العديد من الخدمات الضرورية والهامة التي يتعامل معها الروس يوميا بعد غزو بلادهم لجارتهم أوكرانيا.

وأفادت وكالة ”رويترز“ بأن هيئة تنظيم الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) حجبت الخدمة الإخبارية التي يقدمها موقع غوغل المملوك لشركة ”ألفابت“.

ونقلت الوكالة عن وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء، أن الهيئة اتهمت، غوغل، بالسماح بالاطلاع على ”مادة مزيفة“ عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.