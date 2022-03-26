"غوغل" تحذر من تهديد جديد وتدعو المستخدمين للتحديث‎‎

حذر متصفح الويب ”غوغل كروم“ من وجود تهديد جديد من قبل المتسللين وشددت على ضرورة تحديث الخدمة وجهاز الكمبيوتر بسرعة لتجنب أي هجمات سيبرانية.

وذكرت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية اليوم السبت إن المتصفح الأكثر شعبية في العالم أصدر بيانا أخيرا حث فيه ”جميع المستخدمين على التأكد من تحديث متصفحات الويب الخاصة به بالكامل واستخدام أحدث إصدار“.

وأشارت إلى أن التحذير العاجل من فريق الأمان في ”غوغل“ جاء بعد اكتشاف تهديد جديد يمكن أن يترك البرنامج الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، عرضة للهجوم من لصوص الإنترنت.

وقالت الصحيفة: ”السبب في أن هذا التهديد الأخير مهم للغاية هو أنه تم منحه تصنيف يوم الصفر المخيف، وإذا لم تكن قد سمعت بهذه العبارة، فمن الواجب أن تأخذها على محمل الجد لأنها تعني أنه من الممكن – ومن المحتمل جدًا – أن يكون الفيروس معروفًا بالفعل للمجرمين ويتم استخدامه الآن“.

وأضافت الصحيفة: ”حقيقة أن هذا الخطأ حصل على تصنيف ”يوم الصفر“ هو السبب الذي دفع غوغل إلى الطلب من المستخدمين تحديث الخدمة بسرعة كبيرة، و بمجرد تحديث المتصفح، فإنه سيوقف اللصوص الإلكترونيين في مساراتهم، ويعمل الإصدار الجديد المسمى كروم 99.0.4844.84 ، على إصلاح خطأ CVE-2022-1096 وسيحافظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك محميًا طوال الوقت“.

وقالت ”غوغل“ في البيان: ”تم تحديث القناة الثابتة إلى 99.0.4844.84 لنظام التشغيل Windows و Mac و Linux والتي سيتم طرحها خلال الأيام / الأسابيع القادمة، ويتضمن هذا التحديث إصلاحًا أمنيًا واحدًا، وتدرك ”غوغل“ أن هناك استغلالا لـ CVE -2022-1096 موجودا حاليا، ونود أن نشكر جميع الباحثين الأمنيين الذين عملوا معنا خلال دورة التطوير لمنع الفيروسات الأمنية من الوصول إلى القناة الثابتة“.

وأوضحت ”غوغل“ أنها لن تكشف عن مزيد من التفاصيل حول تلك العيوب حتى تتأكد من أن غالبية المستخدمين قد قاموا بتحديث متصفح الويب الخاص بهم.

وقالت الصحيفة: ”من الواضح أنها خطيرة، لذا يجب على جميع المستخدمين أن لا يتأخروا في التأكد من تحديث الخدمة وجهاز الكمبيوتر الخاص بهم“.

وأضافت: ”إذا كنت تستخدم ”كروم“ فيجدر بك التحقق من أن جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام Windows 10 أو Mac أو Chromebook يعمل بأحدث البرامج“، مضيفة أنه للتأكد من تحديث الأشياء بالكامل، ما عليك سوى تشغيل المتصفح، والتوجه إلى Chrome في شريط القائمة والنقر على حول Chrome“.

وقالت: ”سترى هنا إصدار كروم الذي تقوم بتشغيله، وما إذا كانت الأشياء بحاجة إلى التحديث… و إذا كنت لا تقوم بتشغيل أحدث إصدار، فسيُطلب منك التحديث ثم إعادة تشغيل البرنامج والجهاز“.