غوغل تضيف خصائص صحية جديدة لمحرك البحث

أضافت شركة ”غوغل“ الأمريكية للتكنولوجيا العديد من الخصائص الجديدة إلى محرك البحث الخاص بها، يركز معظمها على الصحة العامة.

وقالت الشركة إن محرك البحث الخاص بها أصبح يتمتع الآن بالقدرة على السماح للمستخدمين بالعثور على مواعيد توفر للأطباء لتخطيط فحوصاتهم الصحية، دون الحاجة إلى استخدام حل من جهة خارجية.

جاء ذلك خلال حدث ”غوغل“ السنوي الثاني الذي يركز على الرعاية الصحية، تحت اسم ”The Check Up“، والذي أُقيم الخميس.

ومن خلال الشراكة مع مقدمي الرعاية الصحية وعدد من موفري حلول الجدولة، يتيح محرك بحث ”غوغل“ للمستخدمين العثور على توفر المواعيد للأطباء ومقدمي الرعاية المحليين، وسيرى المستخدمون تواريخ المواعيد والأوقات المتاحة للأطباء في المنطقة المقيمين بها مباشرة من خلال نتائج البحث.

وقالت الشركة إن توفر الموعد سيظهر بمجرد البحث عن ممارس أو منشأة معينة على محرك البحث، مشيرة إلى أنه بمجرد ظهور تاريخ ذي صلة بالموعد، يمكن للمستخدم الضغط على زر ”حجز“ بجوار الجدول الزمني المتاح، ثم ينتقل المستخدم إلى موقع الحجز الخاص بالطرف الثالث.

وأوضحت الشركة أنها تعمل في البداية مع بعض مقدمي الرعاية الصحية ومقدمي حلول الجدولة في الولايات المتحدة بشكل مبدئي، مشيرة إلى أنه سيتم توسيع الخدمة في وقت لاحق على مستوى العالم. وتم طرح الميزة للمستخدمين الذين يبحثون باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي.

في سياق متصل، أعلنت شركة ”غوغل“ أيضا عن توسيع لوحات المعلومات الصحية على منصة الفيديوهات الخاصة بها، ”يوتيوب“، لتشمل أسواقًا تشمل البرازيل والهند واليابان، بعد أن كانت مقتصرة فقط على الولايات المتحدة.

استخدام ميكروفونات الهواتف ”كسماعة طبية“

على صعيد آخر، أعلنت الشركة عن تطويراتها المبكرة في إطار قسم الذكاء الاصطناعي للصحة في الحدث ذاته، ويتمثل أحدها في ”استخدام الميكروفونات المدمجة في الهاتف الذكي لتحل محل السماعة الطبية“.

واستشهدت الشركة ببحث داخلي لها حول كيفية استخدامها للميكروفونات المدمجة لتسجيل أصوات قلب أحد المشاركين عند وضعها فوق الصدر.

وقالت الشركة إن أحدث الأبحاث تحقق فيما إذا كان الهاتف الذكي يمكنه اكتشاف دقات القلب والنفخات القلبية. ومع ذلك، سيقتصر الاكتشاف على بعض طرز الهواتف الذكية لأنه يتطلب مدخلات أجهزة محددة.

بدوره، قال جريغ كورادو، رئيس الذكاء الاصطناعي للصحة في ”غوغل“: ”نحن حاليًا في المراحل الأولى من اختبار الدراسة السريرية، ولكننا نأمل أن يمكّن عملنا الأشخاص من استخدام الهاتف الذكي كأداة إضافية للتقييم الصحي الذي يمكن الوصول إليه“.

علاوة على ذلك، تعمل ”غوغل“ أيضًا مع شركاء من مقدمي الرعاية، لفحص الصور من كاميرات الهواتف الذكية للمساعدة في اكتشاف أمراض السكري.

وبصرف النظر عن استخدام كاميرات الهواتف الذكية للكشف عن دقات القلب والنفخات القلبية وعلامات مرض السكري، قالت ”غوغل“ إنها تعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي مع الهواتف الذكية لتوفير الفحوصات بالموجات فوق الصوتية.