يوتيوب تقدم آلاف البرامج والأفلام المجانية لمنافسة عمالقة البث

بدأت منصة يوتيوب لعرض المحتوى المرئي المملوكة لشركة غوغل في بث أكثر من 4000 حلقة تلفزيونية ومئات الأفلام المجانية؛ في محاولة منها لمنافسة شركات البث العملاقة، حيث تحاول المنافسة في سوق بث يتزايد ازدحامًا وتنافسية.

وستكون العشرات من عناوين الأعمال البارزة متاحة على موقع الشركة الإلكتروني مجانًا في الولايات المتحدة، على الرغم من أن العملاء الراغبين في متابعتها سيتعين عليهم مشاهدة الإعلانات.

وتتيح المنصة إمكانية الوصول إلى البرامج والأفلام المجانية عبر تطبيق يوتيوب باستخدام أجهزة التلفزيون الذكية أو الأجهزة المحمولة أو متصفحات الويب.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه شركة غوغل، مالكة يوتيوب، أنها ستتوقف عن بيع البرامج التلفزيونية والأفلام من خلال متجر ”غوغل بلاي“ الخاص بها، وقصره على التطبيقات والألعاب فقط.

وتواجه يوتيوب مجموعة من المنافسين، تضم خدمة البث المدفوعة الأشهر في العالم، بحسب المحللين، نتفليكس، إلى جانب منصات أخرى مثل توبي وروكو وبيكوك وغيرها، بحسب ما أوردته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وبخلاف عروض التلفزيون والأفلام، والتي تشمل الأفلام التي تم إصدارها مؤخرًا والبرامج التلفزيونية ذات الميزانية الكبيرة، تواجه يوتيوب أيضًا منافسة من أمثال تيك توك وإنستغرام، فيما يتعلق بالمحتوى المنتج من قبل المبدعين.

وفي محاولة لدخول المنافسة المحتدمة، زادت يوتيوب من نطاق عروضها، بما في ذلك مقاطع الفيديو الخالية من الإعلانات من خلال خدمة بريميوم المدفوعة ويوتيوب موسيقى والمحتوى الأصلي الممول.

ودخلت منصة يوتيوب مؤخرا في عالم مقاطع الفيديو القصيرة المسماة ”شورتس“ التي ينتجها المبدعون، للتنافس مباشرة مع تطبيقات هائلة الشعبية مثل تيك توك وسناب شات وإنستغرام.

وتأتي أحدث إضافة من يوتيوب في شكل أفلام وبرامج تلفزيونية جديدة مدعومة بالإعلانات، بما في ذلك أعمال مثل: Sanctuary و Doctor Finlay و Stingray، وتشمل الأفلام المجانية قائمة طويلة تضم مثلا: Robin Hood Men in Tights و Legally Blonde و Scary Movie 3 و Popeye.

وبحسب يوتيوب، ستتم إضافة الأفلام والعروض أسبوعيًا، وسيتمكن المستخدمون الذين يدفعون مقابل YouTube Premium من مشاهدة العروض والأفلام بدون إعلانات، تمامًا مثل الأنواع الأخرى من المحتوى على النظام الأساسي.

واستشهدت يوتيوب بنتائج استطلاع أجرته شركة Nielsen أفادت بأن أكثر من 135 مليون شخص في الولايات المتحدة شاهدوا مقاطع فيديو على يوتيوب باستخدام أجهزة تلفزيون متصلة بالإنترنت، في ديسمبر من العام الماضي.