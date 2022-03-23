"زووم" يتيح ميزة استخدام نماذج حيوانات ثلاثية الأبعاد أثناء الاجتماعات

أعلنت منصة مكالمات الفيديو والندوات ”زووم“ عن تقديمها صورًا رمزية تحل محل الحاضرين في المؤتمرات الافتراضية بصور حيوانات ثلاثية الأبعاد.

وتعكس هذه الصور الرمزية، المتوافرة في ”Zoom Meetings وZoomWebinars“، حركات الرأس، وتعبيرات الوجه والجسم، للمشاركين في مكالمة فيديو.

وتسمح هذه الميزة الجديدة التي قدمتها المنصة مؤخرًا، للمستخدمين الذين لا يرغبون في الظهور في المؤتمرات بالاختباء خلف صور حيوان افتراضي ثلاثي الأبعاد، مثل: الأرانب، والكلاب، والدببة، والأبقار، والثعالب.

وقالت الشركة في بيان، إن وظيفة الصور الرمزية أن تتعرف على شكل الوجه والميزات، مثل العينين، والأنف، والفم، لإنشاء التأثيرات المرغوبة، إلا أنها لا تُستخدم للتعرف على الوجه، ولا يمكنها تخزين هذه البيانات.

ويمكن استخدام هذه الصور الرمزية أثناء جلسات العمل المختلطة، لإضفاء الحيوية على الاجتماعات، أو لجذب انتباه الحاضرين في مكالمات الفيديو، وهو بديل مقصود في المجال التعليمي على سبيل المثال.

وبالإضافة إلى ذلك، تقترح المنصة الصور الرمزية كطريقة جديدة لمفهوم رعاية الأطفال، لخلق بيئة أكثر استرخاء، وجعل الأطفال يشعرون براحة أكبر أثناء المواعيد الطبية الافتراضية.

وتشمل الخيارات الإبداعية الأخرى التي تقدمها ”زووم“، الخلفيات الافتراضية أو المشاهد الغامرة، حيث يمكن للمضيفين وضع المشاركين في مشهد اجتماع افتراضي أو نقل صورهم، وتغيير حجمها.

وتضاف إلى هذه الميزات، القدرة على تضمين المرشحات في مؤتمرات الفيديو، مثل قرون وحيد القرن، أو رقعة عين القرصان، أو النظارات، بالإضافة للقدرة على الوصول إلى التطبيقات الأخرى لاستكمال تجربة النظام الأساس، مثل: السبورات البيضاء، أو الملاحظات، أو الألعاب.

وفي الوقت الحالي، لا يقدم ”زووم“ سوى الصور الرمزية للحيوانات، لكنه يخطط لطرح صور رمزية جديدة في التحديثات المستقبلية لهذه الميزة، والتي تتوافر على أجهزة كمبيوتر ويندوز، وماك، وكذلك أجهزة iOS المحمولة.

ومن أجل تمكين الصور الرمزية، يجب أن يكون لدى المستخدمين الإصدار الذي يحمل رقم 5.10.0 أو أعلى من التطبيق، وبمجرد التنزيل يمكن الوصول إلى شريط أدوات الاجتماع، وفتح خيارات الفيديو.

ومع تشغيل كاميرا الويب، وتنشيط الفيديو، يكون المستخدمون قادرين على اختيار كل من الخلفية الافتراضية، ومرشح الفيديو، وكذلك التنقل عبر علامة تبويب الصور الرمزية، واختيار التفضيلات.