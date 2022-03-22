إنستغرام تتيح للجميع وضع العلامات "Tags" على المنتجات في المشاركات

أعلنت شركة ”إنستغرام“ المملوكة لشركة ”ميتا“ أنها أتاحت ميزة وضع علامات ”Tags“ على المنتجات لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة، ما يلغي الحاجة إلى حساب تجاري أو منشئ محتوى لوضع علامة على المنتجات في المشاركات.

وبحسب الشركة، فإنه، بدءًا من اليوم، سيتم طرح الميزة للجميع على أن تصل للمستخدمين تباعًا، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفقًا لما أورده موقع ”The Verge“ التقني.

ويقول الموقع إن تطبيق ”إنستغرام“ تحول الآن إلى تطبيق يمكن من خلاله تسوق كل شيء تقريبًا، كما يمكن شراء نفس الملابس التي يرتديها الآخرون في منشوراتهم.

وأتاحت المنصة، لأول مرة، وضع علامات ”تاغ“ على المنتجات، في العام 2016، كجزء من حملتها الترويجية للتجارة الإلكترونية، ثم دعمت لاحقًا علامات المنتج في منشورات وقصص الفيديو ”ستوريز“، وفي النهاية بات مدعومًا في ”ريلز“.

ومع استمرار تطور تجربة التسوق في ”إنستغرام“، أضافت المنصة ميزة الدفع المحلي التي تتيح لك شراء المنتجات مباشرة من العلامات، كما أعطت المبدعين القدرة على تمييز المنتجات في منشوراتهم.

ومن الآن فصاعدًا، سيلاحظ المستخدمون خيار ”وضع علامة على المنتجات“ (Tag products) حيث يمكن النقر على المنتج في صورتك أو مقطع فيديو يخصك، ثم البحث عن منتج تلك العلامة التجارية لإضافة علامة.

وسيتمكن المستخدمون الآخرون من رؤية علامات المنتج في مشاركتك، ويمكنهم النقر عليها لإجراء عملية شراء.

وقالت متحدثة باسم شركة ميتا لموقع ”The Verge“ إن المؤثرين لن يتلقوا عمولة من أي مشتريات يتم إجراؤها من خلال علامات المنتج، لكن النظام الأساس يختبر حاليًا برنامجًا تابعًا مع منشئي محتوى محددين يتيح لهم كسب عمولة من خلال المنتجات ذات العلامات.

وبحسب الموقع، فإن لدى ”إنستغرام“ بالفعل عددًا هائلًا من المستخدمين الذين يقومون بوضع علامات على المنتجات في منشوراتهم، حيث يقوم 1.6 مليون شخص بوضع علامة على منتج واحد على الأقل في الأسبوع.

وسيساعد توسيع الميزة لتشمل قاعدة المستخدمين بالكامل – والتي يُشاع أنها تبلغ 2 مليار شخص – على توسيع نطاق رؤية المنتجات من خلال المنشورات غير المدعومة والتي يمكن أن تفتح سوقًا جديدًا تمامًا للمستخدمين الراغبين بمشاركة المنتجات التي يستخدمونها مع الأصدقاء والأسرة على التطبيق.

وتقول ”إنستغرام“ إن أصحاب الأعمال سيتلقون إشعارًا عندما يتم وضع علامة على أحد منتجاتهم، حيث تظهر المنشورات التي تحتوي على علامات في علامة تبويب النشاط التجاري في ملفهم الشخصي.

وستحصل العلامات التجارية أيضًا على خيار تشغيل العلامات ”تاغ“ من كافة الأشخاص على النظام الأساس أو إيقاف تشغيلها من إعدادات حساباتهم.