روسيا تحظر "فيسبوك" و"إنستغرام" بتهمة "التطرف"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حظرت محكمة في موسكو، اليوم الإثنين، موقعي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ للتواصل الاجتماعي في روسيا.

واعتبرت المحكمة أن الموقعين يقومان بأنشطة ”متطرفة“، وذلك في فصل جديد من مراقبة الإنترنت على خلفية غزو أوكرانيا.

وقالت في رسالة على تطبيق ”تلغرام“، إن ”المحكمة قبلت الدعوى التي رفعها النائب الأول للمدعي العام ضد شركة Meta Platforms Inc القابضة بشأن حظر أنشطتها على الأراضي الروسية“.

وأضافت أن ”موقعي التواصل الاجتماعي التابعين لشركة ميتا محظوران؛ بسبب ممارسة أنشطة متطرفة“.

و“ميتا“ الشركة الأم لـ“فيسبوك“ و“إنستغرام“، ولا يتأثر تطبيق المراسلة ”واتساب“ المملوك أيضا من الشركة بهذا الإجراء؛ لأن المحكمة ارتأت بأنه لا يُستخدم كوسيلة ”لنشر معلومات للجمهور“.

وطالبت أجهزة الأمن الروسية ”FSB“ في وقت سابق الإثنين، بفرض حظر ”فوري“ على ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ بتهمة القيام بأنشطة ”موجهة ضد روسيا وقواتها المسلحة“.

وفي 11 آذار/مارس، طلب مكتب المدعي العام الروسي تصنيف ”ميتا“ على أنها منظمة ”متطرفة“، وهو إجراء يمهد الطريق لحظر جميع أنشطتها في روسيا.

وجاء هذا الطلب في أعقاب قرار الشركة الأم لـ“فيسبوك“ و“إنستغرام“ بتخفيف قواعدها بشأن الرسائل العنيفة ضد الجيش والقادة الروس على خلفية العملية العسكرية التي تشنها موسكو في أوكرانيا.

وبالفعل حظر ”إنستغرام“ و“فيسبوك“ و“تويتر“ في روسيا، حيث يتعذر الوصول إليها ما لم تستخدم شبكة افتراضية خاصة (VPN).

ويوم الأربعاء الماضي، حجبت هيئة ”روسكومنادزور“ الناظمة لوسائل الإعلام الروسية الوصول إلى عشرات المواقع الإلكترونية.

ولم يتم التمكن من الولوج إلى عشرات المواقع الإلكترونية الإعلامية الروسية والأجنبية، من ضمنها موقع الصحافة الاستقصائية ”بيلينغ كات“ الذي كان يجمع وينشر معلومات وإرشادات لتغطية صحفية آمنة وشاملة للنزاع في أوكرانيا، وعدد من المواقع الروسية مثل الموقع الإخباري ”Permdaily.ru“.

وأشارت ”روسكومنادزور“ إلى أن هذه المواقع محجوبة.

وحُجبت وسيلتا إعلام ناطقتان بالروسية وتتخذان من إسرائيل مقرّا لهما، هما ”9 تي في تشانل إسرائيل“ و“فيستي اسرائيل“.

وتعذّر الدخول أيضا إلى مواقع وسائل إعلام مستقلة تغطي شمال القوقاز الروسي مثل ”كافكازكي أوزيل“، بالإضافة إلى بعض الوسائل الإعلامية مقرها أوكرانيا وأستونيا.

وقيدت روسيا الوصول إلى عدد متزايد من وسائل الإعلام المستقلة منذ أن بدأت حملتها العسكرية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.