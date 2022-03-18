كابل إنترنت "غوغل" يصل لأفريقيا ويعد بسرعة أفضل

وصل كابل إنترنت تحت سطح البحر مملوك لشركة ”غوغل“ إلى توغو، الجمعة، مع وعود بمضاعفة سرعات الإنترنت للملايين في أفريقيا.

يأتي ذلك ضمن مشروع يُنفذ على مدى عدة أعوام لتوفير خدمة أرخص للمستخدمين في جميع أنحاء القارة.

وقالت ”غوغل“، في بيان نقلته ”رويترز“، إن كابل إكيانو، وهو الأول من نوعه الذي يصل إلى أفريقيا، شق طريقه من البرتغال وسيضاعف سرعة الإنترنت لسكان توغو البالغ عددهم 8 ملايين نسمة.

والكابل الجديد سيصل أيضا إلى نيجيريا وناميبيا وجنوب أفريقيا مع وجود فروع محتملة تقدم وصلات إلى البلدان المجاورة.

ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل بنهاية العام.

وكانت شركة ”غوغل“ أعلنت، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنها ستستثمر مليار دولار في السنوات الخمس القادمة، لإتاحة الوصول إلى شبكة الإنترنت بشكل أسرع وبأسعار معقولة، ولدعم ريادة الأعمال في أفريقيا.

ويطرح الاعتماد على الإنترنت مشكلة في أفريقيا حيث أقل من ثلث سكان القارة البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة متصلون بإنترنت النطاق العريض، وفق ما نقلت ”فرانس برس“ عن البنك الدولي.

غير أن القارة، ومع قرابة نصف عدد السكان دون سن 18 عاما، تمثل سوقا واعدة.

وبحسب ”غوغل“ ورئيس ”ألفابيت“، سوندار بيشاي، فقد أحرزت ”خطوات كبيرة“ في السنوات القليلة الماضية، لكن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لجعل ”الإنترنت متاحا وبأسعار معقولة ومفيدة لكل أفريقي“.

وسيدعم هذا الاستثمار التحول الرقمي عن طريق ضمان تحسين قدرة الشبكة والوصول إليها، حسبما قال في بيان.

وستخصص الأموال، من بين أمور أخرى، لتطوير البنى التحتية ومن بينها الكابل البحري إكويانو، الذي سيربط جنوب أفريقيا وناميبيا ونيجيريا وسانت هيلين بأوروبا.

وتعهدت ”غوغل“ قبل أربع سنوات بتدريب نحو 10 ملايين أفريقي من الشبان، وشركات صغيرة على المهارات الرقمية.

وقال المدير الإداري لـ“غوغل أفريقيا“ نينيت غاجريا: ”أؤمن بشدة أن لا أحد يستطيع حل مشكلات إفريقيا الكبرى أكثر من المطورين الشبان ومؤسسي الشركات الناشئة في إفريقيا“.

ومن العراقيل أمام الوصول إلى الإنترنت أيضا أسعار الهواتف الذكية.

وقالت ”غوغل“ إنها ستدخل في شراكة مع عملاق الاتصالات في كينيا ”سفاريكوم“ لإطلاق هواتف أندرويد بأسعار معقولة، لشريحة المستخدمين لأول مرة.

وسيتم إطلاق المشروع لاحقا في أنحاء القارة مع شركات اتصالات أخرى مثل ”ايرتيل“ و“إم.تي.إن“ و“أورانج“ و“فوداكوم“.