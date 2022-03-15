تحذير لمستخدمي "اندرويد" من تطبيق يؤدي لاختراق الحسابات البنكية

وُجه تحذير لمستخدمي هواتف ”اندرويد“ بوجود تطبيق جديد خبيث يمكن أن يتيح للصوص الإنترنت الوصول إلى الحسابات المصرفية والسيطرة عليها.

وأفادت صحيفة ”ديلي اكسبرس“ البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن الخبراء اكتشفوا للتو خطأ جديدًا يبدو مرعبًا حقًا، وهو يسمى ”Escobar“ (اسكوبار) وحذروا من تنزيل هذا التطبيق.

وأشارت إلى أن التطبيق ”قادر تمامًا على التحكم الكامل في الحسابات المصرفية، حتى أنه أيضا قادر على سرقة بيانات موثقة مخزنة في الهاتف“.

وقالت الصحيفة: ”هذا مخيف جدًا.. إذا لم تكن على علم بالفعل فهو يتم إرساله على شكل رموز فريدة إلى الأجهزة عندما يحاول شخص ما تسجيل الدخول إلى منصات مثل حساب البريد الإلكتروني أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، للمساعدة في الحفاظ عليها آمنة“.

وأضافت: ”بوقوعه في الأيدي الخطأ، من السهل معرفة كيف يمكن استخدامها لسرقة الأموال وإجراء المعاملات دون إذن المالك“.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن تطبيق ”Escobar“ جديد، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد هذا النوع من التطبيقات المصرفية، مضيفة أنه في عام 2021 تسبب فيروس ”Aberebot Android“ في حدوث فوضى مماثلة.

وتابعت: “ لكن ما يجعل ”Escobar“ أكثر إثارة للخوف، هو أنه أصبح الآن أكثر تقدمًا، حيث يمكنه إصابة الأجهزة وتسجيل الصوت والتقاط سنابشوت وسرقة رموز الأمان الحيوية“.

ووفقا للصحيفة، فعلى عكس معظم تهديدات ”أندرويد“ التي يتم تنزيلها عادةً عبر التطبيقات المزيفة على متجر ”جوجل بلاي“، يبدو أن ”Escobar“ يستهدف المستخدمين عبر ملفات APK المثبتة من الويب.

وأشارت إلى أن تقريرا لفريق من مؤسسة ”Bleeping computer“ في لندن، أكد أن ”Escobar“ استهدف حتى الآن عملاء من 190 مؤسسة مالية في 18 دولة.

وقالت: ”من غير الواضح حاليًا عدد أجهزة اندرويد التي أصيبت بهذا الفيروس الجديد، لكن الأمر يستحق بالتأكيد أن تكون على دراية بما يمكن أن يفعله، إذ إنك قد تجد أموالًا أقل في حسابك المصرفي إذا أصبحت ضحية“، مضيفة أن أفضل طريقة لتجنبه هي الابتعاد عن أي تنزيلات لا تأتي من مصدر رسمي“.

وأوضحت أنه أيضا ليس من الجيد أبدًا تنزيل أي ملف يتم إرساله عبر بريد إلكتروني أو رسالة نصية؛ لأن هذه هي الطريقة التي ينشر بها لصوص الإنترنت برامجهم الضارة.

وقالت: ”إذا كنت تعتقد أنك قد قمت بالفعل بتنزيل ”Escobar“، عليك فورا حذف الملف وإجراء إعادة ضبط المصنع بالكامل لجهازك“.