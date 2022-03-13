تقرير: موسكو تجبر مشاهير "تيك توك" الروس على "تبييض" حربها على أوكرانيا

قال تقرير إخباري ألماني، اليوم الأحد، إن السلطات الروسية أعدَّت حملة ”دعاية وتزييف“ إلكترونية مدفوعة الأجر بواسطة مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي ”لتبييض“ حربها ضد أوكرانيا.

وذكر التقرير الذي نشرته مجلة ”دير شبيغل“، أن ”موسكو أجبرت عددًا من النشطاء والمؤثرين الروس على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تطبيق (تيك توك)، على تبني رواية الكرميلن والترويج لها، في أداء ومحتوى شبه متطابق“.

وأضافت المجلة أن ”العديد من المؤثرين الروس على تطبيق (تيك توك) قرأوا نصًا متطابقًا حول التحرير المزعوم لمنطقة دونباس شرق أوكرانيا“.

وأشارت إلى أن هؤلاء المشاهير ”تفادوا الحظر المفروض على استخدام المواطنين الروس للتطبيق الشهير، عبر بث رسالتهم من خلال نافذة (تلغرام)، حيث دعا غالبيتهم البيت الأبيض للكف عما أسموه إشعال الحرائق في أورويا“.

ولفتت إلى أن ”الدعاية المشبوهة انطوت على دعم مطلق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا“.

وتابعت: ”في مقاطع فيديو متشابهة درج هؤلاء، منذ بداية شهر آذار/مارس الجاري، على بثها عبر قنواتهم الخاصة نصًا بنفس الصياغة لتبرير الهجوم الروسي على أوكرانيا كإجراء تحرير لمناطق انفصاليين روس“.

وقالت المجلة الألمانية إن هذا ”الإجراء الذي تورط فيه العديد من مشاهير السوشيال ميديا الروس تم تنسيقه عبر برقية سرية تابعة للسلطات الروسية، تضمنت المواصفات التفصيلية حول المحتوى الذي يجب بثه أو المسارات الصوتية أو الرموز التعبيرية التي يجب استخدامها“.

وبينت أن ”المثير في الأمر أنه تم نشر مقاطع الفيديو على قنوات مؤثرة على (تلغرام)، بعضها يزيد عدد متابعيها على مليون مشترك“.

ووفق ”دير شبيغل“، فإنه مع تصاعد الهجوم على المؤثرين الروس المتورطين في الحملة ”اختفت العديد من المنشورات التابعة لهم من (تلغرام)، كما تم أيضًا حذف العديد من مقاطع الفيديو التي قيل إنها جزء من الحملة“.

وذكر التقرير أن ”المستخدمين الروس سخروا من حقيقة أن المؤثرين قرأوا على ما يبدو نصًا يحتوي على مقاطع فيديو خاصة بهم دون الحصول على إذن منهم، قبل أن يقتطعوها من سياقاتها، ويوجهوها لتحقيق دعايات كاذبة لصالح بوتين والكرملين“.

”وما زاد من غضب المتابعين، أنه تم تزويد المؤثرين على (تلغرام) أيضًا بنصائح حول كيفية التحايل على الحظر المفروض على تطبيق (تيك توك)، والذي يمنع فعليًا تحميل محتوى جديد في روسيا“، وفق المصدر ذاته.

وقال: ”في 7 آذار/مارس، أعلن القائمون على التطبيق الشهير أنه لم يعد بإمكان المستخدمين في روسيا تحميل مقاطع فيديو جديدة أو نشر بث مباشر بسبب الوضع القانوني المشدد“.

وتابع: ”لم يتضح بعد ما إذا كان المؤثرون قد حصلوا على أجر أم لا، وإذا كان الأمر كذلك، فمنهم على وجه التحديد الذي نال أموالًا نظير فعلته، لكن الأرجح أن بعضهم حصل على أموال“.

وأردف أن ”معلومات تثار تشير إلى أن المسؤول المجهول الذي تولى قيادة مجموعة المؤثرين سأل حوالي 500 عضو عن مقدار الأموال التي سيطلبونها لنشر منشور على الحسابات الرقمية الخاصة بهم“.

”بالإضافة إلى ذلك، فإن الحد الأدنى لعدد المشاهدات المتوقع لكل مقطع فيديو لدى حساب كل مؤثر، هو عامل الحسم بتحديد المكافأة“ بحسب المجلة الألمانية.

وأفادت أن ”تطبيق (تيك توك) كان قد تعرض لانتقادات كثيرة خلال الفترة الماضية، خاصة أن المعلومات المضللة حول الحرب يتم عرضها في بعض الأحيان ملايين المرات“.

وذكرت أن ”الشركة المسؤولة عن التطبيق الشهير تفضل اعتبار نفسها منصة ترفيهية، لكن الحرب الروسية أظهرت عدم كياسة التطبيق، ففي الواقع قد يشجع بخوارزميته، ووظائفه، المحتوى المضلل للوصول إلى جمهور بالملايين في مختلف أنحاء العالم“.

وقالت ”دير شبيغل“ إن ”قواعد (تيك توك) تحظر في الواقع الترويج لأي حملة منسقة، وذلك على العكس من حالة الإجراء المنسق عبر (تلغرام)“.

وأضافت أنه ”مع ذلك لم يجب (تيك توك) بعد عن أسئلة محددة حول كيفية قيام الشركة بتصنيف مقاطع الفيديو أو ما إذا كانت حسابات المستخدمين المعنية قد تعرضت للعقاب جراء تصرفات أصحابها“.