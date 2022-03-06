"تيك توك" يعلق البث المباشر وتحميل المقاطع المصورة الجديدة في روسيا

ذكر تطبيق التسجيلات المصورة الصيني ”تيك توك“، اليوم الأحد، أنه سيعلق البث المباشر، وتحميل المقاطع المصورة على منصته في روسيا، بينما يراجع تداعيات قانون الإعلام الجديد، الذي وقعه الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي في سلسلة منشورات على موقع ”تويتر“: ”ليس لدينا خيار سوى تعليق البث المباشر، والمحتوى الجديد على خدمة التسجيلات المصورة الخاصة بنا، بينما نعكف على مراجعة الآثار الأمنية لهذا القانون“، مضيفة أن التراسل داخل التطبيق ”لن يتأثر بالقرار“.

واستنكرت الحكومة الأمريكية، يوم السبت، القانون الجديد، الذي يهدد بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا من ينشر ما وصفها الكرملين بـ“الأخبار الكاذبة“.

وأمس السبت، أعلنت شركة التواصل الاجتماعي ”تيك توك“، أنها أضافت إلى تطبيقها الرقمي خاصية جديدة تبدأ بوضع ”تسميات“ على مقاطع الفيديو من ”بعض“ وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدول، وذلك في إطار سياستها الجديدة تجاه وسائل الإعلام الحكومية.

وذكرت الشركة، في بيان، أنها ”تعجل“ خططها لتجربة هذه السياسة؛ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وأكدت الشركة أنها بدأت العمل على هذه السياسة، العام الماضي، مشيرة إلى أنه يمكن للمستخدمين توقع بدء ظهور التسميات في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وكان المتحدث باسم شركة ”تيك توك“، قد قال إنه سيتم تطبيق الملصقات على بعض حسابات وسائل الإعلام الحكومية الروسية – على الأقل في الوقت الحالي- لكنه لم يحدد أيًا منها أو عددها، مضيفًا أن الملصقات ستكون مرئية ”عالميًا“ بعد طرحها.

وأوضحت الشركة أنه عندما يبحث المستخدمون عن محتوى، ستظهر علامة الوسائط للجهة التي تسيطر عليها الدولة في الجزء السفلي من مقاطع الفيديو المشابهة لشعارات ”تيك توك“ الأخرى.

وتُعرّف الشركة الصينية وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة بأنها ”كيانات تمارس فيها الحكومة سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على محتواها التحريري أو اتخاذ القرار“، وأوضحت أنها تشاورت مع أكثر من 50 خبيرًا من 20 دولة في هذا الأمر.

يُشار إلى أن قناة ”روسيا اليوم“ الإخبارية هي الجهة الوحيدة الروسية المملوكة للدولة، التي لديها حساب تم التحقق منه على ”تيك توك“، وكانت العديد من منصات التواصل الاجتماعي قد أضافت تسميات متشابهة لبعض الوقت، حيث أضافتها ”يوتيوب“، في العام 2018، وبدأت ”تويتر“ و“فيسبوك“ في تطبيقها، العام 2020.