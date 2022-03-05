إيلون ماسك يرفض حظر مصادر الأخبار الروسية عبر "ستارلينك"

كشف إيلون ماسك مالك شركة ”سبيس إكس“، اليوم السبت، أن بعض الحكومات، وليس أوكرانيا، أبلغت خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة له ”ستارلينك“، بحظر مصادر الأخبار الروسية.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر: ”لن نفعل ذلك إلا تحت تهديد السلاح، عذرًا لكوني أداة مطلقة لحرية التعبير“.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint. Sorry to be a free speech absolutist. — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

وخلال الأيام القليلة الماضية، حذَّر ماسك من ”وجود احتمال كبير لاستهداف ستارلينك في أوكرانيا التي غزتها روسيا قبل أيام“.

وقالت أوكرانيا، يوم الإثنين، إنها تلقت وحدات لاستقبال إرسال الإنترنت الفضائي من ”ستارلنك“ تبرعت بها شركة ”سبيس إكس“ المملوكة لإيلون ماسك.

لكن أحد المتخصصين في أمن الغنترنت حذَّر من استهداف الروس لتلك الوحدات.

وقال ميخايلو فيدوروف نائب رئيس الوزراء الأوكراني على تويتر، يوم الإثنين: ”ستارلنك هنا… شكرًا إيلون ماسك”، ونشر صورة لشاحنة تبدو كالمركبات العسكرية محملة بأجهزة استقبال الإنترنت الفضائي، وذلك بعد أيام من طلب المساعدة من ماسك.

ورد ماسك مالك شركة ”سبيس إكس“ مغردًا: ”على الرحب والسعة“.

وتبدو وحدات استقبال الإنترنت الفضائي كالأطباق التي تلتقط البث التلفزيوني عبر القمر الصناعي، وتوفر خدمة إنترنت سريعة نسبيًا عن طريق التوصيل مع عدد كبير من الأقمار الصناعية.

لكن جون سكوت ريلتون، أحد كبار الباحثين في مختبر ”سيتزن لاب“ لمراقبة الإنترنت، حذَّر عبر ”تويتر“ من استهداف روسيا لوحدات ستارلنك.

وقال في تغريدة: ”من الجيد التبرع بوحدات ستارلنك، لكن تذكروا إذا سيطر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على السماء فوق أوكرانيا ستصبح الوحدات هدفًا سهلًا لضربات جوية.. تملك روسيا خبرة كبيرة في استهداف الناس من خلال اختراق الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.“

Re: @elonmusk's starlink donation. Good to see. But remember: if #Putin controls the air above #Ukraine, users' uplink transmissions become beacons… for airstrikes. Some background 1/ pic.twitter.com/0p6J87TtUF — John Scott-Railton (@jsrailton) February 27, 2022

وباتت شركات ”جوجل“، و ”إير بي إن بي“، و ”إنتل“، أحدث الشركات التي تعلن وقف خدماتها في روسيا، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد أعلن عملاق التكنولوجيا الأمريكية (جوجل) وقف بيع الإعلانات عبر الإنترنت في روسيا.

وكانت شركة ميتا (مالكة تطبيقات فيسبوك، ومسنجر، وإنستجرام، وواتس أب) علاوة على شركة ”تويتر“، وشركات أخرى، قد اتخذت قرارًا بوقف خدماتها في روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، ومنعت القنوات الممولة من الحكومة من نشر أخبارها، وتحقيق الأرباح عبر تلك المنصات.