إيلون ماسك يرفض حظر مصادر الأخبار الروسية عبر "ستارلينك"

كشف إيلون ماسك مالك شركة ”سبيس إكس“، اليوم السبت، أن بعض الحكومات، وليس أوكرانيا، أبلغت خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة له ”ستارلينك“، بحظر مصادر الأخبار الروسية.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر: ”لن نفعل ذلك إلا تحت تهديد السلاح، عذرًا لكوني أداة مطلقة لحرية التعبير“.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.

Sorry to be a free speech absolutist.

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022