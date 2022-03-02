"تويتر": سنمتثل لعقوبات الاتحاد الأوروبي على إعلام الحكومة الروسية

قالت شركة ”تويتر“ يوم أمس الثلاثاء إنها ستمتثل لعقوبات الاتحاد الأوروبي على وسيلتي الإعلام الروسيتين التابعتين للدولة ”آر.تي“ و ”سبوتنيك“ عندما يدخل أمر الاتحاد حيز التنفيذ.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن متحدث باسم ”تويتر“ قوله في بيان عبر البريد الإلكتروني: ”عقوبات الاتحاد الأوروبي ستلزمنا قانونا على الأرجح بحجب محتوى معين في الدول الأعضاء بالاتحاد“.

وأضاف ”نعتزم الامتثال للأمر عندما يدخل حيز التنفيذ“.

أما خارج الاتحاد الأوروبي، فقد قالت ”تويتر“ إنها ستواصل التركيز على تقليل ظهور المحتوى من هذين المنفذين، بالإضافة إلى وضع علامات تحذيرية على التغريدات منهما.

وقالت مالكة فيسبوك ميتا ومالكة غوغل ويوتيوب ألفابت وتيك توك إنها تحظر الوصول إلى ”آر.تي“ و ”سبوتنيك“ في الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميتا أمس الثلاثاء إنها خفضت على مستوى العالم تصنيف منشورات وسائل الإعلام الحكومية الروسية.

وكانت شركة ”تويتر“ قد قالت في تغريدة السبت الماضي إنها علمت بفرض قيود على دخول بعض الأشخاص في روسيا لموقعها، مضيفة أنها تسعى للحفاظ على الموقع آمنًا ومتاحًا.

ويوم الجمعة الماضي، أي بعد يوم واحد من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، قالت موسكو إنها فرضت قيودا بشكل جزئي على دخول ”فيسبوك“ التابع لشركة ”ميتا بلاتفورمز“، متهمة إياها بفرض ”رقابة“ على وسائل الإعلام الروسية و“انتهاك“ حقوق المواطنين الروس وحرياتهم، بحسب ”رويترز“.

وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات ”روسكوم نادزور“، في بيان يوم الجمعة الماضي، إنّه ”وفقًا لقرار المدّعي العام بشأن شبكة التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، فرضت روسكوم نادزور اعتبارًا من الـ25 من شهر شباط/فبراير، إجراءات لتقييد الوصول إلى فيسبوك“، دون أن تحدّد طبيعة هذه القيود ونطاقها.

واتّهمت الهيئة عملاق التواصل الأمريكي بتقييد الحسابات الرسمية لكل من قناة ”زفيزدا“ الروسية المرتبطة بوزارة الدفاع، ووكالة الأنباء العامة ”ريا نوفوستي“، وموقعي لينتا وغازيتا الروسيين الإخباريين.

وأضاف البيان أنّ ”روسكوم نادزور طلبت من إدارة ميتا رفع القيود التي فرضها فيسبوك على وسائل الإعلام الروسية وشرح سبب فرضها، لكنّ مالكي الشبكة تجاهلوا هذه الطلبات“.

وأكّدت الهيئة الروسية أنّها رصدت 23 ”حالة رقابة“ فرضها ”فيسبوك“ على وسائل إعلام ومحتويات روسية على الإنترنت، منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2020.