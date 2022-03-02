"إنستغرام" تطلق ميزة "التسميات التوضيحية التلقائية" للفيديوهات

أطلقت ”إنستغرام“، أمس الثلاثاء، خاصية جديدة لمنصتها الرقمية، تتمثل في ”تسميات توضيحية أوتوماتيكية“ (auto-generated captions) لمقاطع الفيديو، حيث كان على صانعي المحتوى إضافة التسميات التوضيحية يدويًا إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

والتسمية التوضيحية هي عملية تحويل المحتوى الصوتي لبث تلفزيوني، أو فيلم أو فيديو أو أي إنتاج آخر إلى نص مقروء وعرضه على شاشة.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، إن ”إضافة التسميات التوضيحية ستجعل الوصول إلى إنستغرام أكثر سهولة للمستخدمين أصحاب الهمم الذين يعانون من الصمم وضعف السمع“، مؤكدة أن الميزة الجديدة مفيدة أيضًا للمستخدمين الذين يفضلون مشاهدة مقاطع الفيديو دون صوت.

وأوضحت الشركة من خلال التغريدة أن ”التسميات التوضيحية الأوتوماتيكية“ يتم إطلاقها بـ 17 لغة مختلفة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والعربية والفيتنامية والإيطالية والألمانية والتركية والروسية والتايلندية والتاغالوغية والأردية والماليزية والهندية والإندونيسية واليابانية.

وأضافت أن دعم المزيد من اللغات سيتوفر قريبًا خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي وراء ”التسميات التوضيحية التلقائية“ سيستمر في التحسن مع التعلم.

وقال رئيس الشركة، آدم موسيري، على حسابه الشخصي عبر ”تويتر“، إن الميزة الجديدة ”طال انتظارها لمدة طويلة“، كما أن المستخدمين سيكون لهم الخيار لتشغيل الميزة أو إيقافها من خلال الانتقال إلى الإعدادات في التطبيق وتبديل خيار ”إظهار التسميات التوضيحية“.

ويأتي إطلاق الميزة الجديدة بعد يوم من إعلان ”إنستغرام“ أنها تنهي دعم تطبيقها المستقل المعروف باسم ”IGTV“.

وكجزء من الإعلان، قالت الشركة إنها ستركز الآن على وجود جميع مقاطع الفيديو على منصتها الرئيسية، كما أنها ستستمر في تبسيط وتحسين أداء الفيديوهات عبر المنصة خلال الأشهر المقبلة.

وقالت الشركة في منشور: ”يعد الفيديو جزءًا كبيرًا من سبب استمتاع الأشخاص بإنستغرام، ونحن نحب الطريقة التي يستخدمها مجتمع المبدعين للتعبير عن أنفسهم والتعاون مع الآخرين والتواصل مع متابعيهم“.

وقامت الشركة في الآونة الأخيرة بإضافة العديد من الميزات إلى منصتها وعملت على تطويرها بشكل ملحوظ للتنافس بشكل أكبر وأفضل مع عدوها اللدود ”تيك توك“.

كما ركزت الشركة على ميزة ”Reels“، حيث إنها سمحت للمستخدمين بإعادة دمج أي محتوى فيديو على التطبيق.

وفي أواخر العام الماضي، طرحت ”إنستغرام“ ميزة ”Reels Visual Replies“ الجديدة التي تتيح للمستخدمين الرد على التعليقات على المنشورات باستخدام ”Reels“، وهي ميزة مشابهة لردود فيديو ”تيك توك“، التي تسمح للمستخدمين بالرد على التعليقات على المحتوى الخاص بهم مع ردود الفيديو.