"غوغل كروم" يعلن التخلص من خاصية توفير استهلاك البيانات في إصداره المئوي

أعلنت ”غوغل“ أنها ستستغني عن ميزة استهلاك إنترنت أقل للهاتف المحمول في إصدارها المائة من متصفح ”كروم“.

وقالت الشركة في منشور لها مؤخرًا، إنها لا ترى حاجة إلى ميزة تقليل الإنترنت المستخدم في متصفح الويب الخاص بها، عندما تزداد كمية التغطية الخلوية، بينما تظل التكلفة كما هي.

وظهرت الميزة في العام 2014 كطريقة لتحميل صفحات الويب باستخدام بيانات أقل، مما قد يكون مفيدًا لمن لديهم خطة بيانات غير مكلفة لهواتفهم الذكية.

ووفقًا لصفحة حالة خريطة الطريق من ”غوغل“ لمتصفحها الخاص ”كروم“، يصل الإصدار رقم 100 في 29 مارس، مع وصول الإصدار التجريبي في 3 مارس تقريبًا.

ويعد تطبيق متصفح الويب أكثر التطبيقات استهلاكًا للبيانات الخلوية للهاتف المحمول، ولكن كان ذلك في توقيت خطط الاستهلاك كانت لا تتجاوز 2 غيغابايت شهريًا، إلا أنه اليوم أصبحت تتنافس الشركات على خطط تصل أقل واحدة منها إلى 150 غيغا بايت شهريًا، وهي منتشرة، وتعلن جميع الشركات عنها بأشكال مختلفة.

وكانت خطط استخدام وضع ”لايت“ على المتصفحات تؤدي إلى تقليل قيمة تجربة التطبيق، حيث كانت تظهر الصور بشكل مهزوز، وكان في بعض الأحيان يُزال المحتوى المستهلك بكثافة للإنترنت، وكلها مظاهر تقلل جودة وتجربة استخدام التطبيقات مع ارتفاع تغطية الإنترنت وبقائها بنفس سعر التكلفة.

وبما أن متصفح ”فايرفوكس“ أيضًا يقارب الإعلان عن إصداره المائة، هناك احتمال أن نرى نفس الميزة لديه، ولذلك قد يكون شهر مارس فترة زاخرة بالأحداث لمتصفحات الويب على العديد من الأجهزة.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية الحكومية، اليوم الأحد، إنها كتبت لشركة ”ألفابيت“ مالكة غوغل، مطالبة بإعادة القدرة على الوصول إلى القنوات الإعلامية الروسية على يوتيوب في أوكرانيا.

وأضافت الهيئة في بيان، أنها ”تريد رفع كل القيود المفروضة على قنوات يوتيوب الناطقة بالروسية لمنافذ إعلامية، مثل آر.بي.سي، وتلفزيون زفيزدا، وتلفزيون سبوتنيك“.

وذكرت موسكو، مؤخرًا أنها ”ستفرض جزئيًا قيودًا على إمكانية الوصول إلى منصات ميتا فيسبوك، بعد أن اتهمتها بفرض رقابة على الإعلام الروسي“.

وكانت محكمة في موسكو، قد فرضت قبل نحو شهر غرامة على شركة غوغل التابعة لمجموعة ”ألفابت“، قدرها 4 ملايين روبل روسي (52526 دولارًا)؛ بسبب إتاحتها الوصول إلى محتوى محظور في روسيا.

وهذه الغرامة هي الأحدث في سلسلة غرامات على عملاق التكنولوجيا الأمريكي.