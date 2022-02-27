إيلون ماسك يفعّل شبكة "Starlink" الفضائية لتزويد أوكرانيا بالانترنت

قال مؤسس شركة ”سبيس إكس“ الأمريكية، الملياردير إيلون ماسك، إنه فعّل شبكة الإنترنت الفضائية الخاصة به ”Starlink“، في أوكرانيا.

وجاء تحرك إيلون ماسك، ردا على نداء من النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني ووزير التحول الرقمي، ميخايلو فيدوروف، الذي طلب المساعدة، أمس السبت، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، واستمرار الهجمات الإلكترونية من قبل القوات الروسية ضد المواقع الأوكرانية.

وقال الوزير الأوكراني، فيدوروف، في تغريدة مباشرة على موقع ”تويتر“ إلى ماسك: ”بينما تحاول أنت استعمار المريخ، تحاول روسيا احتلال أوكرانيا! وبينما تهبط صواريخك بنجاح من الفضاء، تهاجم الصواريخ الروسية المدنيين الأوكرانيين!.. نطلب منك تزويد أوكرانيا بشبكة Starlink“.

من جهته، رد، ماسك على الوزير الأوكراني: ”خدمة Starlink نشطة الآن في أوكرانيا.. المزيد من المحطات في الطريق“.

يشار إلى أن لدى شركة ”سبيس إكس“ آلاف الأقمار الصناعية ”Starlink“ في المدار الفضائي، ما يسمح للشركة بنقل خدمات النطاق العريض حول الأرض دون الحاجة لكابلات الألياف الضوئية، حيث يمكن أن تبقي تلك الأقمار الصناعية أوكرانيا على اتصال بشبكات الإنترنت، حال تضرر البنية التحتية ”للشبكة العنكبوتية “ جراء الهجمات الروسية.

يشار إلى أن القوات الروسية دخلت مدينة ”خاركيف“ في شمال شرق أوكرانيا، صباح اليوم الأحد.

وقال الحاكم المحلي في ثاني أكبر مدن أوكرانيا، أوله سينغوبوف، إن ”القوات الأوكرانية تقاتل القوات الروسية في شوارع المدينة“، فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن ”قواتها تحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك الأوكرانيتين في جنوب البلاد“.

وفجرًا، تعرضت بلدة ”فاسيلكيف“ الواقعة جنوب غربي العاصمة الأوكرانية كييف لصواريخ روسية، ما أدى لاشتعال النيران في منشأة نفطية، بحسب ما أعلنت رئيسة البلدية في مقطع مصور نشر على الإنترنت، فجر اليوم الأحد.

وقالت رئيسة البلدية، ناتاليا بالاسينوفيتش: ”العدو يريد تدمير كل شيء“.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو على الإنترنت تصاعد ألسنة اللهب إلى السماء.

يشار إلى أن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا بدأ توسيع استهدافه لمرافق الخدمة العامة والإنتاج، فقد أعلنت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الروسية فجرت خط أنابيب للغاز الطبيعي في مدينة خاركيف.