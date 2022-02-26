"ميتا" تمنع وسائل الإعلام الرسمية الروسية من نشر إعلانات على منصتها

قالت شركة ”ميتا“ الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي العملاق ”فيسبوك“، يوم الجمعة، إنها قررت منع وسائل الإعلام الرسمية الروسية من نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتها في أي مكان في العالم.

وقال رئيس السياسة الأمنية للشركة ناثانيال جلايشر على تويتر: ”نواصل أيضًا وضع محاذير على وسائل إعلام رسمية روسية إضافية.. تم البدء في تطبيق هذه التغييرات بالفعل وستستمر حتى مطلع الأسبوع“.

وأضاف: ”نحن نمنع الآن وسائل الإعلام الحكومية الروسية من نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتنا في أي مكان في العالم“.

وكانت هيئة ”روسكومناجور“ الروسية لتنظيم الاتصالات قد قالت، الجمعة، إنها حدت جزئيًا من إمكانية الدخول إلى ”فيسبوك“ التابع لشركة ”ميتا بلاتفورمز“.

وأكدت أن ذلك يأتي ردًا على القيود التي فرضتها شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية العملاقة على وسائل الإعلام الروسية، متهمة فيسبوك بفرض ”رقابة“.

وقال مسؤول بشركة ”ميتا“، الخميس، في منشورات على ”تويتر“، إن الشركة أسست مركز عمليات خاص لمتابعة الصراع في أوكرانيا، وأطلقت ميزة تمكن المستخدمين في ذلك البلد من إغلاق ملفاتهم الشخصية على موقع ”فيسبوك“ ضمانًا لأمنهم.

ونشرت شركة ”تويتر“، يوم الأربعاء، نصائح عن كيفية تأمين المستخدمين لحساباتهم من القرصنة، والتأكد من خصوصية تغريداتهم، ووقف تنشيط حساباتهم. كما نشرت الشركة تغريدات بشأن إرشادات السلامة باللغات: الإنجليزية، والروسية، والأوكرانية.

وغالبًا ما يستخدم النشطاء السياسيون والباحثون منصتي وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، لنشر معلومات في أوقات الأزمات، كما أثار الغزو الروسي لأوكرانيا، يوم الخميس، مخاوف من انتشار معلومات مضللة عن الصراع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويمكن للمستخدمين في أوكرانيا إغلاق ملفاتهم الشخصية بنقرة واحدة لمنع المستخدمين من غير أصدقائهم من تنزيل أو مشاركة صور على ملفهم الشخصي أو متابعة منشورات لهم، بحسب ما قال ناثانيال جلايشر رئيس السياسة الأمنية على موقع ”فيسبوك“ على تويتر.

وشاركت ”تويتر“، يوم الأربعاء، أيضًا معلومات عن كيفية قيام المستخدمين بوقف تنشيط حساباتهم.

ولجأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مع تصاعد الصراع في أوكرانيا، يوم الخميس، إلى منصات، مثل: تيك توك، وسناب شات، وتويتر، لنشر مقاطع مصورة لخطوط الإجلاء، وطائرات هليكوبتر في السماء، واحتجاجات مناهضة للحرب في روسيا.

وحصل وسم ”روسيا“ على 37.2 مليار مشاهدة، ووسم و“أوكرانيا“ على 8.5 مليار على تطبيق ”تيك توك“ للمقاطع المصورة القصيرة.