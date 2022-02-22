"ميتا" تضيف ميزة "Reels" المستنسخة من "تيك توك" إلى فيسبوك

أعلنت شركة ”ميتا“، رسميًا، إضافة خاصية فيديوهات ”Reels“، على عملاقها للتواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ في جميع أنحاء العالم.

وتمت إضافة الميزة مع مزيد من أدوات الإعلانات وتوسيعها، إلى جانب ميزات التعديل على الفيديوهات، وذلك في خطوة وصفت بأنها ”استنساخ واضح“ لتطبيق ”تيك توك“ الصيني.

وأعلنت الشركة الأم لـ“فيسبوك“ أن ”الميزة الجديدة أصبحت متاحة لمستخدمي المنصة عبر أنظمة تشغيل ”iOS“، و“أندرويد“، في أكثر من 150 دولة“.

وكانت ”ميتا“ قد أطلقت الميزة للتجربة للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط، في أيلول/سبتمبر الماضي.

وقالت الشركة إنها ”أضافت ميزات تحرير وتعديل جديدة على فيديوهات ”Reels“ إلى إصدار ”فيسبوك“ من النظام الأساس“.

وأضافت أنها ”وسعت خيارات الإعلان عبر الفيديوهات أيضًا“.

والجدير بالذكر أن معظم هذه الميزات كانت متاحة بالفعل على ”Facebook Reels“ في الولايات المتحدة، وفي ”Instagram Reels“ في أكثر من 50 دولة.

وأوضحت ”ميتا“ أن مستخدمي ”Facebook Reels“ سيتمكنون من ”مزج“ مقاطع فيديو، و“إعادة دمجها“ مع الآخرين (Duet)، وتحميل مقاطع تصل مدتها إلى 60 ثانية، تمامًا كما هو الحال مع ”Instagram Reels“، فضلًا عن أنهم سيتمكنون أيضًا من حفظ المسودات.

وكشفت أنها ”ستضيف أدوات تعديل فيديو جديدة وفريدة خلال الأشهر المقبلة، مما سيسهل على منشئي المحتوى الذين ينشرون مقاطع فيديو مسجلة مباشرة أو طويلة اختبار تنسيقات مختلفة“.

كما أضافت الشركة أيضًا المزيد من الإعلانات وأدواتها إلى ”Facebook Reels“ لمساعدة منشئي المحتوى على كسب الدخل.

وأوضحت أنه سيكون هناك شكلان جديدان للإعلانات؛ الأول هو ”إعلانات البانر“ التي تظهر ”كتراكب شبه شفاف أسفل أيقونة الـ“Reel“، والآخر هو ”إعلانات الملصقات الثابتة“ التي يمكن أن يضعها منشئ المحتوى في أي مكان داخل الفيديو.

وأعلنت أيضًا أنها ستتيح لمنشئي المحتوى في ”جميع البلدان تقريبًا“ الوصول إلى ”برنامج وضع الإعلانات التلقائي“ المدفوع الخاص بها، المعروف باسم ”Stars“ (وهي طريقة يتبرع بها المعجبون مباشرة للمبدعين).

وأشارت ”ميتا“ إلى أنه ”خلال الأسابيع المقبلة، سيتمكن المستخدمون من مشاركة فيديوهات Reels في المزيد من الأماكن عبر منصة فيسبوك، بما في ذلك القصص (Stories)، وعلامة التبويب (Watch)، في النظام الأساس.“

وكان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ”ميتا“، قد ألمح مرارًا إلى التهديد الذي يشكله تطبيق ”تيك توك“ على منصة ”فيسبوك“.

وأوضح مؤخرًا أن منافسه الصيني هو السبب الرئيس في خسارة شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به للمستخدمين في الفترة الأخيرة.

وسيكون التوسع الجديد لـ“فيسبوك“ اختبارًا رئيسًا للشركة التي جعلت التنافس مع ”تيك توك“، وجذب المزيد من الشباب إلى منصتها، أولوية قصوى.

وصرح ”زوكربيرغ“ بأنه يعتقد أن ميزة ”Reels“ الجديدة هي أفضل طريقة لكسب هؤلاء المستخدمين، الذين يقضي الكثير منهم أوقاتهم بشكل متزايد على ”تيك توك“ بدلًا من ”فيسبوك“.