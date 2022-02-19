"واتساب" يتيح ميزة جديدة لمعاينة محتوى المستندات

يعمل تطبيق المراسلة الفورية ”واتساب“، على إطلاق إمكانية جديدة لمعاينة محتوى الصور والفيديو التي ترسل كمستندات قبل تنزيلها، وهو خيار غير متوفر في الوقت الحالي في التطبيق حيث يتم رؤية رمز المستند فقط.

وتنشئ مقاطع الفيديو والصور التي يتم إرسالها من خلال دردشة ”واتساب“ معاينة تلقائية، لكن في حال تم إرسال هذه الملفات كمستندات، يمنع المتلقي من التحقق مما تم إرساله إليه.

وسيتم إدراج الميزة الجديدة التي تحل هذا التفاوت في إرسال الصور ومقاطع الفيديو، في الإصدار التجريبي من ”واتساب“ الذي يحمل رقم ”2.22.5.11“ للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.

ويقلل تطبيق ”واتساب“ من جودة مقاطع الفيديو والصور عند مشاركتها من خلال الدردشة، ولكن عندما يتم إرسالها كمستندات تحتفظ بجودتها الأصلية، لذلك لا يرى المستخدم في الوقت الحالي سوى اسم الملف والامتداد.

وأضاف: ”واتساب“ مؤخرا بعض التغييرات على ميزة المقاطع الصوتية المعاد توجيهها، ويتمثل الاختلاف الأول في اللون، حيث يستخدم التطبيق حاليا رمزا باللون البرتقالي عند إعادة توجيه الملاحظات الصوتية والملفات الصوتية التي كانت صفراء في تحديث سابق.

وللتمييز بين الملاحظات الصوتية والملفات الصوتية المُعاد توجيهها، يستخدم ”واتساب“ رمزا مختلفا عند إعادة توجيه ملاحظات صوتية.

كما تتضمن الملاحظات الصوتية المُعاد توجيهها أيضا أشكالا للموجات الصوتية في الإصدار التجريبي، إضافة ميزة سرعة التشغيل في الملاحظات الصوتية المُعاد توجيهها.

كما أتاح ”واتساب“ مؤخرا، تشغيل الرسائل والملفات الصوتية في الخلفية خارج نافذة الدردشة، لمستخدمي نظام iOS الخاص بهواتف آبل.

ويعمل تطبيق المراسلة الفورية التابع لشركة ”ميتا“ على إضافة خاصية جديدة لحسابات ”واتساب بيزنس“، من شأنها تمكين المستخدمين من تعيين صورة الغلاف خلال تحديث مستقبلي.

وسيتم تفعيل الميزة الجديدة، التي تطور في الوقت الحالي، عن طريق وجود زر للكاميرا في حسابات ”واتساب بيزنس“، بحيث يكون المستخدم قادرا على اختيار صورة أو التقاط صورة فورية لوضعها على حساب أعماله الخاص.