"Story Likes".. ميزة جديدة من انستغرام لزيادة التفاعل على القصص‎‎

طرحت شركة التواصل الاجتماعي للصور ”انستغرام“، الإثنين، ميزة جديدة لمستخدميها عبر منصتها الرقمية لزيادة التفاعل على خاصية القصص (Stories).

وأعلن رئيس شركة ”انستغرام“، آدم موسيري، أن المستخدمين أصبحوا يتمتعون الآن بإرسال إعجاب (Like) ”خاص“ عندما يرون صورة أو فيديو ملفت للانتباه، حيث كانت الطريقة الوحيدة للرد على القصص إما إرسال رسالة مباشرة (DM) إلى صاحب القصة أو إرسال رمز تعبيري (Emoji).

وفي فيديو نشره عبر صفحته الشخصية، أوضح موسيري لمتابعيه: ”بمجرد أن تتمكن من الوصول إلى الميزة، ستجد رمز قلب جديد يقع بين أيقونة (إرسال رسالة) وأيقونة (الطائرة الورقية)“.

وأضاف: ”إذا قرر المستخدم إرسال إعجاب لقصة، فستظهر في ورقة العارض (Viewer Sheet) لصاحب القصة، والتي يمكن الوصول إليها من خلال عرض القصة مرة أخرى.“

وأكد موسيري: ”لن يرى الأشخاص الذين يشاهدون قصصك علناً عدد الإعجابات.“

❤️ Private Story Likes ❤️

Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.

Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw

— Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022