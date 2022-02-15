"Story Likes".. ميزة جديدة من انستغرام لزيادة التفاعل على القصص‎‎

طرحت شركة التواصل الاجتماعي للصور ”انستغرام“، الإثنين، ميزة جديدة لمستخدميها عبر منصتها الرقمية لزيادة التفاعل على خاصية القصص (Stories).

وأعلن رئيس شركة ”انستغرام“، آدم موسيري، أن المستخدمين أصبحوا يتمتعون الآن بإرسال إعجاب (Like) ”خاص“ عندما يرون صورة أو فيديو ملفت للانتباه، حيث كانت الطريقة الوحيدة للرد على القصص إما إرسال رسالة مباشرة (DM) إلى صاحب القصة أو إرسال رمز تعبيري (Emoji).

وفي فيديو نشره عبر صفحته الشخصية، أوضح موسيري لمتابعيه: ”بمجرد أن تتمكن من الوصول إلى الميزة، ستجد رمز قلب جديد يقع بين أيقونة (إرسال رسالة) وأيقونة (الطائرة الورقية)“.

وأضاف: ”إذا قرر المستخدم إرسال إعجاب لقصة، فستظهر في ورقة العارض (Viewer Sheet) لصاحب القصة، والتي يمكن الوصول إليها من خلال عرض القصة مرة أخرى.“

وأكد موسيري: ”لن يرى الأشخاص الذين يشاهدون قصصك علناً عدد الإعجابات.“

❤️ Private Story Likes ❤️ Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM. Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw — Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022

وعن سبب طرح الميزة الجديدة، تابع موسيري: ”الفكرة هي منح المستخدمين مساحة للتعبير فيها عن المزيد من الدعم لبعضهم البعض.“

وأضاف: ”الفكرة أيضاً جاءت لفلترة الرسائل المباشرة (DMs) قليلاً.“ وأشار: ”كما أكدنا من قبل أن المراسلة (messaging) هي أولوية رئيسية بالنسبة لنا، وجزء كبير من ذلك هو التركيز على الرسائل المباشرة بينك وبين الأشخاص الذين تهتم بهم.“

وقد تكون الميزة الجديدة طريقة سهلة لزيادة المشاركة والتفاعل على القصص، علاوة علي أنها تضيف إشارة للمنصة لاستخدامها في ترتيب القصص (Stories) في خلاصة المستخدم (Feed)، بالإضافة إلى القصص ذات الأهمية بالنسبة له. وأكد موسيري أن الميزة الجديدة لن تغير طريقة استخدام ”انستغرام“ بشكل جذري.

والجدير بالذكر أن ”انستغرام“ تضيف بشكل متكرر ميزات صغيرة ومفيدة مثل الميزة الأخيرة. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة عن ميزة ”Your Activity“ التي تتضمن إمكانية الحذف الجماعي أو أرشفة المنشورات والقصص ”Stories“ وفيديوهات ”Reels“.

وسيسمح قسم ”Your Activity“ للمستخدمين بإدارة حساباتهم بشكل كامل، أي يمكنهم حذف أو وأرشفة منشوراتهم وقصصهم، بالإضافة إلى إدارة تفاعلاتهم مثل التعليقات والإعجابات وردود الأفعال على القصص.

وعلاوة على ذلك، سيتمكن المستخدمون أيضا من فرز المحتوى والتفاعلات الخاصة بهم وتصفيتها بحسب التاريخ، كما سيتمكنون من البحث عن التعليقات السابقة والإعجابات والردود على القصص في نطاقات زمنية محددة.